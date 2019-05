【黃台仰獲庇護】原擬黃留港服刑後改主意　梁振英倡偵訊梁天琦

在旺角暴動案後棄保潛逃離港的本土民主前線黃台仰與李東昇,獲德國批出難民庇護申請。曾專訪黃台仰的英國《金融時報》香港記者在個人社交平台表示,黃曾向她透露,與梁天琦在誰人離港、誰人留下服刑一事上早有共識。 全國政協副主席、前特首梁振英今早(25日)在fb上提議,警方應馬上偵訊梁天琦,檢控他在黃台仰棄保潛逃一事上的刑事責任。

英國《金融時報》香港記者 Nicolle Liu 在 twitter 引述黃台仰稱,他與梁天琦在較早以前已就誰人離港有共識。(Nicolle Liu Twitter)

英國《金融時報》香港記者 Nicolle Liu 在 twitter 表示,希望分享一些黃台仰和李東昇訪問中有提及,但由於篇幅所限未能報道的內容。她引述黃台仰稱,他和同樣被控、後來被判囚六年的梁天琦,在較早以前已有共識,「我們其中一個會離開香港,另一人則留下」(We have a consensus long ago that one of us stay and the other will leave(Hong Kong)),原計劃由黃台仰留港服刑,但後來梁天琦改變主意,因認為這是較佳的策略(It is a better strategy)。

全國政協副主席、前特首梁振英連日關注黃台仰和李東昇獲批難民庇護申請。他在fb上提議,警方應馬上偵訊梁天琦是否承認有以上的計劃,若他否認,警方應公開澄清,以正視聽;倘梁天琦承認,警方應就黃台仰在棄保潛逃一事上追究梁的刑事責任。