【黃台仰獲庇護】原擬黃留港服刑後改主意　梁振英倡偵訊梁天琦

在旺角暴動案後棄保潛逃離港的本土民主前線黃台仰與李東昇，獲德國批出難民庇護申請。曾專訪黃台仰的英國《金融時報》香港記者在個人社交平台表示，黃曾向她透露，與梁天琦在誰人離港、誰人留下服刑一事上早有共識。 全國政協副主席、前特首梁振英今早（25日）在fb上提議，警方應馬上偵訊梁天琦，檢控他在黃台仰棄保潛逃一事上的刑事責任。

英國《金融時報》香港記者 Nicolle Liu 在 twitter 引述黃台仰稱，他與梁天琦在較早以前已就誰人離港有共識。（Nicolle Liu Twitter）

英國《金融時報》香港記者 Nicolle Liu 在 twitter 表示，希望分享一些黃台仰和李東昇訪問中有提及，但由於篇幅所限未能報道的內容。她引述黃台仰稱，他和同樣被控、後來被判囚六年的梁天琦，在較早以前已有共識，「我們其中一個會離開香港，另一人則留下」（We have a consensus long ago that one of us stay and the other will leave（Hong Kong）），原計劃由黃台仰留港服刑，但後來梁天琦改變主意，因認為這是較佳的策略（It is a better strategy）。

全國政協副主席、前特首梁振英連日關注黃台仰和李東昇獲批難民庇護申請。他在fb上提議，警方應馬上偵訊梁天琦是否承認有以上的計劃，若他否認，警方應公開澄清，以正視聽；倘梁天琦承認，警方應就黃台仰在棄保潛逃一事上追究梁的刑事責任。