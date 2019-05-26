【六四三十﹒多圖】平反六四遊行警方估2100人參與　創10年新高

今年為六四事件30周年，支聯會今（26日）發起遊行，下午3時起由灣仔修頓足球場遊行至中聯辦。支聯會副主席蔡耀昌表示，過去多年港人風雨不改參與六四遊行，是香港堅定爭取民主的最佳印記。 支聯會副主席蔡耀昌宣布，今年共有逾2200名市民參與遊行，大會統計人數較去年1100人起碼多一倍，亦是2016年以來的新高。警方則指，最高峰人數為2100人，較去年的610人激增近兩倍半，更是2010年同一遊行以來的新高。遊行約6時結束。

今年為六四事件30周年，支聯會今（26日）發行遊行，下午3時於灣仔修頓足球場出發，遊行至中聯辦。

支聯會副主席蔡耀昌出發前發言，指過去多年港人風雨不改，一步一腳印參與六四遊行，是香港堅定爭取民主的最佳印記。他直言政府及中央強推送中條例，是打壓人權的最佳印記。蔡引用魯迅在小說中《故鄉》的一段說話，「希望本是無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路」，勉勵港人民主路上仍有希望。

今年遊行以「人民不會忘記 平反六四 公義必勝」為口號。蔡耀昌、主席何俊仁、秘書李卓人、常委梁耀忠身穿黑衣，拉起巨形橫額領頭。遊行領頭沿路播放六四紀念歌曲《民主會戰勝歸來》、《自由花》等。期間有女長毛之稱的雷玉蓮，在地上以玩具坦克車輾過染紅恤衫，比喻六四事件中喪生的學生。

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下午5時正， 遊行隊伍抵達西環中聯辦。眾人於中聯辦大樓門外拉起橫額，高呼「人民不會忘記，六四維園見」，現場氣氛大致平靜。人稱「黃傘婆婆」的王鳳瑤在中聯辦門牌上貼上六四刊物，警方向在場人士呼籲，切勿在未經業主同意下於私人物業貼上標語。

社民連「長毛」梁國雄、主席吳文遠等人，帶同寫上「人民英雄、永垂不朽」的木棺，於中聯辦門外撒溪錢，有人大喊「王志民收嘢」，社民連帶領現場人士在中聯辦外默哀，悼念六四死難者及其他民運人士，又高呼「林鄭月娥可恥」。

遊行結束後，雷玉蓮在中聯辦外擺放祭品、鮮花。她燃點香燭，悼念六四死難者，又兩度向中聯辦撒大量溪錢。