【六四30】晚會以「人民不會忘記」作主題　何俊仁：今年定會人多

「六四」事件今年30周年，支聯會一如以往於下月4日於維園舉辦燭光晚會，悼念六四死難者，今年晚會主題為「人民不會忘記 平反六四 公義必勝」。 支聯會主席何俊仁表示，過去5年參與六四晚會的人數均超過10萬人，認為今年適逢五四運動100周年、六四事件30周年和《逃犯條例》修訂爭議，相信今年「一定會人多」。何俊仁又表示，至今仍未有聽到有學生或學生會呼籲杯葛，他強調尊重他人以其他形式悼念六四，又強調維園晚會並非只屬支聯會的活動，而是所有香港人的運動。

六四晚會以「人民不會忘記」作主題。（梁鵬威攝）

支聯會今日（22日）召開記者會，公布今年六四30周年大遊行和燭光晚會的安排，其中燭光晚會將如常於下月4日晚上8時在維園舉行，何俊仁指今年晚會主題「人民不會忘記 平反六四 公義必勝」，他強調支聯會一直希望追究六四責任，並結束一黨專政，認為他們站在歷史正義的一方，相信代表正確的力量最終必勝。

六四20周年的集會人數創下新高，被問到會否預計今年的集會人數會再次創下新高，何俊仁表示，過去5年參與六四晚會的人數均超過10萬人，認為今年適逢五四運動100周年、六四事件30周年和《逃犯條例》修訂爭議，相信今年「一定會人多」。

蔡耀昌表示，晚會統籌如火如荼，相信很快能取得不反對通知書，希望今年更多巿民能夠參與晚會。（梁鵬威攝）

本土派在過去兩、三年就是否在維園悼念六四，與支聯會展開激烈辯論，不少大學學生會近年杯葛六四晚會。何俊仁表示，至今仍未有聽到有學生或學生會呼籲杯葛，他強調尊重他人以其他形式悼念六四，只要人同此心便可。他又強調維園晚會並非只屬支聯會的活動，而是所有香港人的運動。

支聯會副主席蔡耀昌表示，晚會統籌如火如荼，相信很快能取得不反對通知書，他希望今年有更多巿民能夠參與晚會。他又指出，根據天氣預報，六四當日或有驟雨，但強調會風雨不改走民主路。

支聯會秘書李卓人指，六四是一場記憶與遺忘的鬥爭，指政權要消滅中國人和香港人對六四的記憶，香港人應站出來反專政和為公義抗爭。他又提到本土民主前線黃台仰和李東昇獲德國政治難民庇護，反映香港倒退，也代表外國亦看到香港出現政治逼害，形容對此感到心寒。

支聯會亦會於本月26日舉行「5.26香港愛國民主大遊行」，將由修頓球場遊行至中聯辦抗議，並會於遊行舉行前、即下午1時正至2時半於灣仔修頓球場舉行「逃犯條例修訂對香港影響」座談會。