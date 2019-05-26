【逃犯條例】歐盟發外交照會　譚耀宗批配合貿易戰抹黑中國

歐盟關注香港修改《逃犯條例》並發出外交照會，全國人大常委譚耀宗今早（26日）於電台節目中批評，國際社會的關注及譴責基於要配合中美貿易戰磨擦，利用香港抹黑中國。他又諷刺在一地兩檢等議題上，當初同樣極具爭議，但實行後亦無問題，批評泛民過度臆測。

譚耀宗直言凡事牽涉內地，都會有人表示不信任，不斷演繹及抹黑。（資料圖片）

譚耀宗出席商台節目《政好星期天》時，被問到政府是否低估政策於社會造成的迴響，譚耀宗直言凡事牽涉內地，都會有人表示不信任，不斷演繹及抹黑，令市民產生憂慮。他暗諷泛民「周圍唱」，誤導世界各地，又以大亞灣核電廠及一地兩檢為例，「當初都係得個驚字，咪又冇野」，批評很多質疑均是臆測而來。譚耀宗坦言，法國等50個國家與中國亦有移交協議，不解國際為何不贊成香港與中國建立司法互助，「佢地就做得，我地就唔得」，質疑對方的標準及邏輯。譚耀宗推斷國際社會的反對，是基於配合中美貿易戰磨擦，利用香港抹黑中國，批評美國「惡晒」，呼籲泛民等人不要「做人棋子」。他又批評泛民以拉布形式阻礙條例的訂立，有違文明及民主議會的原則，應以投票及少數服從多數的原則解決問題。

譚耀宗強調，香港現時只與20個國家達成移交逃犯協議，尚有170多個尚未建立有效率的移交機制，在《逃犯條例》修訂經過長時間討論後，全世界均知道香港的司法存在此漏洞，若現階段撤回修例，只會另香港變成逃犯天堂。

國務院副總理韓正早前指修訂是合憲和彰顯法治，譚耀宗認為其說辭已相當溫和。（資料圖片）

中聯辦表態支持 譚耀宗：基於外國壓力

港澳辦及中聯辦近日接連表態支持修訂《逃犯條例》，譚耀宗指中央原本認為不需干預本地法律事務，但基於社會異議及外國壓力，涉及「一國兩制」及國家主權，中央需要清晰表達立場。國務院副總理韓正早前指修訂是合憲和彰顯法治，譚耀宗認為其說辭已相當溫和，而中聯辦作為聯絡機構，與香港保持溝通是正常聯絡，亦是常有之事。

對於有聲音擔心條例會被濫用，譚耀宗認為機會極少，相信香港的行政及司法機構能就移交逃犯作把關，而本地的終審法院外籍法官在世界各地均具威望，市民的擔心並不存在，「咁都唔信冇嘢好講」。他又指，當事人可提出抗辯，若在整個程序「撐衡晒」，「3年都未必移交到」。

特首林鄭月娥早前於立法會接受質詢時表示，考慮到政治現實，距離基本法23條立法的目標越來越遠。（資料圖片）

逃犯條例通過對23條立法有利

有意見認為特意為商界撤走9項罪行做法偏頗，譚耀宗笑指偏頗商界的是泛民，又表示只要是合理可行的建議均可採納。他直言不擔心影響外資對香港的信心，因為世界各地均有商家到內地經商，作為現實客觀的生意人不會隨便放棄如此龐大的市場；而香港的金融及法治地位，以及與內地的聯繫，是沒有地方可以取代的。

特首林鄭月娥早前於立法會接受質詢時表示，考慮到政治現實，距離基本法23條立法的目標越來越遠，惟譚耀宗認為若《逃犯條例》獲通過，「23條做埋都唔係問題」，但亦承認林鄭現今的壓力已相當大，建議政府多對社會進行解說。