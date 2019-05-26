【逃犯條例】鄭若驊：可考慮引入監察員　要求申請方額外保障人權

立法會大會將於下月12日，直接就《逃犯條例》修訂草案恢復二讀辯論，議員需於周六（1日）或以前提出修訂。有意見指草案應增加對人權的保障，律政司司長鄭若驊今日（26日）於電視節目中指，可按照個案形式，視乎情況要求申請移交國家採取額外保障。

鄭若驊解釋在啟動程序後，移交申請會先交由律政司初步審批，是否符合條例保障，再交由保安局與要求移交國家商討細節。（資料圖片／李澤彤攝）

鄭若驊出席無綫電視節目《講清講楚》時，被問到可否在法例訂明移交後必須有公平審訊，鄭若驊認為需時討論，又重申政府在決定是否移交前，會經過五重檢視，亦可按照個案形式視乎情況，要求提出移交的地區加入公開審訊、探視權等額外保障，相信草案對人權的保障完整。

鄭若驊解釋在啟動程序後，移交申請會先交由律政司初步審批，是否符合條例保障，再交由保安局與要求移交國家商討細節，以個案形式視乎不同地區及相關因素增加條件，若申請方不接納有關條件，港府可停止跟進。在獲得特首批出授權進行書後，保安局會向法庭申請逮捕令拘捕疑犯，法庭亦可因應情況拒絕。鄭若驊強調在整個程序中，可靈活彈性地為移交增加條件保障。她亦同意可考慮引入監察員，跟進個案移交後的人權保障情況，若有不符合人權的狀況出現，政府會考慮提出司法程序或進行交涉。