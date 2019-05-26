【六四三十】遊行人數急增　蔡子強：反修例令政治氣氛升溫

今年為六四事件三十周年，支聯會今日（26日）一如以往發起六四遊行。雖然遊行期間氣溫酷熱兼有驟雨，但參與人數仍較去年倍增，支聯會估計多達超過2200人，警方亦指高峰期約有2100人參與。 中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，遊行人數激增皆因今年適逢六四三十周年，而且不少市民亦借機會上街反對《逃犯條例》。他指，遊行人數符合上月13萬人上街的政治氣氛，反映反修例令政治氣氛持續升溫。

蔡耀昌對於今年遊行人數倍增表示感激，「今年是六四30周年，相信香港市民認為在這個時間更需要站出來堅持六四抗爭。」（資料圖片/羅君豪攝）

支聯會副主席蔡耀昌事後宣布今年共逾2200名市民參與遊行，大會統計人數較去年1100人多一倍。警方公布今年遊行人數高峰期有2100人參與，罕有地與大會統計數字接近，較去年警方統計人數610人激增三倍。

蔡耀昌對於今年遊行人數倍增表示感激，「今年是六四30周年，相信香港市民認為在這個時間更需要站出來堅持六四抗爭。」加上《逃犯條例》修訂令港人有感人權問題「殺到埋身」；他認為以上兩點是令遊行人數增加的原因，並相信今年六四維園燭光集會，會有更多人士出席。

蔡耀昌指，「人民不會忘記」是今年六四口號，支聯會將以此主題，展示港人於過去30年民主歷程，並再次呼籲市民於6月4日當晚參與維園燭光悼念集會。

反修例影響陸續浮現

蔡子強分析，遊行人數激增相信因今年適逢六四30周年，亦因應大會呼籲，市民借機會上街反對《逃犯條例》。他認為，六四燭光晚會當晚出席人士，是為悼念六四的主題而來。《逃犯條例》的直接影響，亦會在及後6月9日遊行及七一遊行見到。

目前內會已通過將《逃犯條例》修訂草案直上 6 月 12 日大會審議，政圈流傳政府有意於7月1日前令議案「塵埃落定」為政治降溫；對此蔡子強認為是言之尚早，因為實際情況要視乎接下來的議會攻防戰，他指如果政府未來在立法會大會上對有關議題處理不慎，會進一步催化上街人數，「但政府現在已處理得很差」。