【六四三十】89年出世通識老師：香港有獨特角色傳承歷史

六四事件今年30周年。30年前，一群一腔熱血的學生為中國建設民主，在北京天安門廣場上掀起一場波欄壯闊的民主運動，令不少香港人為之動容，成為港人政治啟蒙的重要里程碑。 1989年出生的張先生在中學任教通識和歷史科，雖然沒有親身經歷六四事件，但父母每年都身體力行，帶同他參與六四遊行和燭光晚會，令他開始認識六四和有所體會。 張先生畢業於浸大歷史系，他表示從讀書過程中接觸和了解中國歷史，更覺得香港應藉其獨特角色，傳承這段歷史。他又表示當課程觸及香港時事，就會向學生講解六四的歷史，希望藉著向學生講解六四，觸發他們思考和發問。

張先生於1989年11月出世，六四發生時他仍在娘胎，不過父母每年都帶他參與六四遊行和燭光晚會，從父母身上聽到很多六四在香港的情況。張先生從小學開始自行尋找有關六四的資料閱讀，慢慢地認識六四和對六四產生體會，坦言「好難接受一個政府用軍隊鎮壓一啲平民百姓同學生」。

雨傘運動過後，社會充斥無力感，不少人認為參與遊行示威已無作用，不過張先生認為最主要是有人仍記住六四事件，以身體走出每一步，守護香港的核心價值，「每個人走出嚟都係一把聲音，要話畀香港其他巿民知道，六四係有需要記著，幾時平反或追究責任反而係其次，最緊要仍有人記得六四、企出嚟肯講，用身體行每一步，呢啲對香港人嘅精神，或一直相信嘅核心價值非常重要」。

今年是六四事件三十周年，大會宣布有2200人參加遊行，是自2016年以來的新高。（余俊亮攝）

張先生已在中學任教通職科和歷史科5年，他指出，當課程觸及香港時事的時候，會向學生講解六四的歷史，他希望藉著向學生講解六四，觸發他們思考和發問。他說校方沒有因老師教授六四內容而施壓，「無壓力，老師嘅責任就係同學生講事實，歷史科就要教中國歷史，呢樣嘢（六四）係唔應該否認，或者因為政治因素而擔心同逃避去承擔責任」。

會否因1989年出世而更希望認識「六四」？張先生指1989年出生只是一個偶然，明言任何年代和年紀都應紀念六四，「唔會話特別呢一年出世而做呢件事（認識六四），而係有需要做呢件事（認識六四），因為不是純粹是年份或年代嘅紀念（六四），任何年代出世、知道呢件事都應出一分力」。

陳同學批評政府藉修例將異見人士移交大陸，又認為社會未有共識前，政府不應硬推，批評政府做法頑固和不可取。（洪業銘攝）

過去有學生和學生會杯葛支聯會活動，稱不認同支聯會的五大綱領，包括平反六四、建設民主中國等。他認為有學生杯葛支聯會，是緣於他們把著眼點放在香港的民主進程，不過他認為中國民主和香港民主應同時兼顧，「中國同香港同時都要兼顧，我哋覺得中國民主深深影響香港民主，所以兩邊都追求先係最好嘅做法」。

他又說最近有教科書刪去六四的內容，擔心下一代或因「洗腦教育」遺忘六四，故他認為作為年輕人，應把六四的來龍去脈告訴下一代，以具體行動傳承這段歷史。

對於最近政府修訂《逃犯條例》，張先生指很多巿民擔心今次修訂影響港人一直信任的法治制度，並損害香港人對「一國兩制」的信心，作為老師亦有責任表達對修例的看法。

就讀浸大社工系一年級的陳同學與社工學會的成員一同參與遊行，他初次認識六四是在中四的中史科，他說首次看到鎮壓片段時，畫面深深印在他腦海裡，使他感到十分震撼和傷痛，「呢班學生手無寸鐵點解要被坦克輾過？以和平方式表達訴求，政府呢個（鎮壓）回應係不恰當！」

至於為何今天參與遊行？他認為作為學習過和知道這段歷史，應有責任企出來，向一些不知六四歷史和被誤導的人道出六四真相。陳同學批評政府藉修例將異見人士移交大陸，又認為社會未有共識前，政府不應硬推，批評政府做法頑固和不可取。