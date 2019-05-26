眾志三周年會慶騰出主家席　聲援黃之鋒、梁天琦等在囚抗爭者

香港眾志今天（26日）舉行三周年會慶晚宴，秘書長黃之鋒因佔旺藐視法庭被判入獄兩個月，未能出席今天的晚宴。香港眾志主席林朗彥表示，晚宴將會為因旺角騷亂案、佔中九子案、佔旺藐視案而入獄的抗爭者，騰出其中一圍主家席，希望在慶祝會慶的同時，能與這些為香港付出的在囚抗爭者同在。 特首林鄭月娥日前在立法會問答環節上，批評民主派就《逃犯條例》修訂外訪，實為邀請外國介入事件，又斥責民主派「教人（外國政府）點樣對付我」。有份遠赴美國遊說、因宣誓風波被取消議員資格的眾志常委羅冠聰指，香港是國際大都會，很多國家在香港都有利益，認為國際關注香港事務十分合理，直指林鄭的說法是自欺欺人。

剛連任眾志主席的林朗彥表示，眾志在過去一年經歷重大轉變，他指眾志因無法再參與各級選舉而需要轉型，故去年積極發展新媒體、青年組織等工作。（吳倬安攝）

會慶晚宴於土瓜灣舉行，多名立法會議員包括民主黨主席胡志偉、民主黨鄺俊宇、公民黨黨魁楊岳橋、新同盟范國威、人民力量陳志全、議會陣線區諾軒等亦有出席，歌手黃耀明和藝人王宗堯也有現身撐場。

剛連任眾志主席的林朗彥表示，眾志在過去一年經歷重大轉變，他指眾志因無法再參與各級選舉而需要轉型，故去年積極發展新媒體、青年組織等工作，他表示希望藉會慶分享眾志過去一年所經歷的轉變和成果，並希望以自身經歷鼓勵港人，「雖然眾志面對困難，但都無放棄抗爭。」

會慶晚宴於土瓜灣舉行，歌手黃耀明也有現身撐場。（吳倬安攝）

林朗彥表示，晚宴將會為因旺角騷亂案、佔中九子案、佔旺藐視案而入獄的抗爭者，騰出其中一圍主家席，希望在慶祝會慶的同時，能與這些為香港付出的在囚抗爭者同在。席上列出部份在囚抗爭者的姓名和通信地址，包括因旺角騷亂入獄的梁天琦、盧建民、「美國隊長」容偉業，他們在席上提供筆和信紙，呼籲出席會慶的同路人為在囚抗爭者寫信打氣。

眾志上周完成改選，鄭家朗由常委轉任副主席，他表示將會繼續跟進教育議題，同時亦承擔更多責任，包括負責政治議題發言工作。女將何嘉柔則首次晉身常委，她表示擔任新角色就如眾志擁有新方向和新力量，又表示將繼續關注平權和性別議題。

羅冠聰認為，公民社會目前需要團結一致，同時需繼續向外界說明香港的情況，讓國際社會知道條例通過後，會出現非常嚴重的後果，外國在港的利益亦會面臨非常大打擊。（吳倬安攝）

林鄭月娥日前在立法會問答環節上，批評民主派就《逃犯條例》修訂外訪，實為邀請外國介入事件，又斥民主派「教人（外國政府）點樣對付我」。羅冠聰反駁有關說法，指香港是國際大都會，很多國家在香港都有利益，認為國際關注香港事務十分合理，直指林鄭的說法是自欺欺人，又反問若民主派不對外講述香港情況，「政府就會撤回（《逃犯條例》修訂）咩？」

羅冠聰認為，公民社會目前需要團結一致，同時需繼續向外界說明香港的情況，讓國際社會知道條例通過後，會出現非常嚴重的後果，外國在港的利益亦會面臨非常大打擊。

（陳宇明facebook）

林朗彥表示，在反修例的工作上，眾志將繼續與國際社會連結，又指過去兩星期設擺街站，宣傳6月9日的反修例遊行，同時眾志亦會擔任統籌角色，協助規模較小的團體亦在社區擺設街站，他希望6月9日能有超過三十萬人參與。