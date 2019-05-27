【逃犯條例】再晤李家超　總商會提刑期門檻增至起碼七年等建議

保安局局長李家超今日（27日）再與香港總商會代表見面，就修訂《逃犯條例》討論，總商會席間提出三個修訂建議，包括要求行政機關和法院考慮人權和人道因素；有關引渡到中國內地的要求，只有由中央政府提出才會予以考慮；以及訂立更高的門檻，只涵蓋監禁刑期7年或以上的可予引渡罪行。 被問及三個建議是否商會底線，主席夏雅朗沒直接回應，稱商會希望確保國際和香港公司可在香港或內地安全營商。被問到一旦建議不獲接納會否影響立法會投票取向，代表總商會的立法會議員林健鋒指，不要揣測太多，但他仍然覺得有需要堵塞漏洞。

夏雅朗（左一）與李家超（左二）會面。（羅君豪攝）

會面下午兩時半開始，歷時一個半小時，夏雅朗和林健鋒會後見記者。夏雅朗指，會上向李家超提出3項建議，包括引渡至中國的要求只能由中央政府提出才會予以考慮，門檻方面，只涵蓋監禁刑期7年或以上的個案，商會又提出要求行政機關和法院考慮人權和人道因素。

總商會認為，現有的保障措施不足，指港府與加拿大和英國等其他司法管轄區訂定的引渡協議中，所涵蓋的強制或酌情拒絕引渡條款，都遠較條例草案所列的多。被問及三個建議是否商會底線，夏雅朗沒直接回應：「建議是經過商會成員多番討論得出，因為我們是商業組織，首要關注的是經濟環境，希望為國際和香港公司確保香港是一個良好和安全城市去營商，不管它們要在香港或內地營商。」

林健鋒指，李家超在會上用深入淺出的方式解釋條例，「一講，大家都明白哂」。他希望李家超接受建議和盡快回應，以釋除商界疑慮，相信政府在6月中將法案提交立法會恢復二讀時，會回應他們的建議。被問及一旦建議不獲接納，會否影響立法會投票取向，林健鋒指，不要揣測太多，但他仍然覺得有需要堵塞漏洞。

民主派邀請特首林鄭月娥在電視上公開辯論，林健鋒反對建議，形容辯論只會「有理說不清」，「若辯論另一方提出歪理出來，真的不知如何答他」。

夏雅朗（左二）與李家超（右二）握手。（羅君豪攝）