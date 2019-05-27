對陳健波提不信任動議遭否決　泛民轟財會變「財仔會」

立法會財委會主席陳健波去年接受傳媒訪問時，批評反對「明日大嶼」填海項目的人士為「千古罪人」，又預計審議時間最多為10個多小時。公民黨郭家麒認為陳健波在項目提上財會前預先「劃線」，及對其他委員作不恰當攻擊，有違其作為財委會主席應有的獨立、客觀、公正，故向陳提出不信任動議。 財委會今（27日）召開特別會議討論動議。陳健波反駁，指郭家麒的指控與事實不符，稱自己接受訪問時，只是描述修改會議程序後，拉布空間已經不多，故最多只可能用10個多小時處理項目的「事實情況」，又指自己作為議員，有責任對香港事務提出看法。動議最終在19票支持、39票反對下遭否決。

民主黨鄺俊宇批評，陳作為財委會主席，如有自己立場，會給人感覺草率，又擔心財委會變「特快批核的財仔會」。（盧翊銘攝）

陳健波指，當時自己的言論只是回應節目主持人詢問，預計修改議事規則後，財委會處理「明日大嶼」項目所需最長時間，「而且我只是說處理項目，沒有說一定要通過」，呼籲議員「毫不猶豫對不信任動議投反對票」。

泛民多名議員就發言，質疑陳健波的做法，有失他作為財委會主席的責任。民主黨鄺俊宇批評，陳身為財委會主席，如有自己立場，會給人感覺草率，又擔心財委會變「特快批核的財仔會」。民主黨林卓廷則質疑，陳健波用到「千古罪人」形容反對明日大嶼的人，讓人懷疑其主持會議的公正性，「觀感上不公正」。

郭偉強指，泛民沒有資格對陳健波提出不信任動議，因陳健波只是節目上表達意見，但並未影響到他在財委會上的主持方式。（盧翊銘攝）

工聯會郭偉強則指，泛民沒有資格對陳健波提出不信任動議，因陳健波只是節目上表達意見，但並未影響到他在財委會上的主持方式。他又提及民主黨涂謹申早前主持法案委員會主席選舉前，已表明反對逃犯條例修訂，又在主持時「拉布」，令兩次會議都選不出主席，認為泛民今次向陳提不信任動議是「雙重標準」，「惡人先告狀」。建制派謝偉俊亦表示「說到偏頗、濫權，如何及得上涂謹申」，他又認為「千古罪人」的說法可以歷史和時間來證明，「多年時間，也已經好好咁證明，拉布係令市民反感」。

此外，民建聯蔣麗芸、劉國勳；工聯會何啟明等建制派議員亦表態支持陳健波，反對不信任動議。最終動議被否決。