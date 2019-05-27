【逃犯條例】立法會周五加開特別會議討論　林鄭不出席電視辯論

《逃犯條例》修訂戰越演激烈，政府早前決定將草案直接交上大會審議。民主派今（27日）召開記者會，公開邀請特首林鄭月娥於6月9日民主派發起第三次反修例遊行前，舉行電視直播公開辯論。 民主派將由最資深議員涂謹申參與辯論，涂稱「最好由最高層次首長向反對派表達理據，讓觀看電視的市民做裁定」。不過特首辦回覆，林鄭表明無意參加電視辯論。消息人士笑言，若林鄭參與辯論，此舉即變相繞過立法會。另立法會保安事務委員會將在周五（31日）加開特別會議，討論有關修訂《逃犯條例》事宜。

政府早前提出將《逃犯條例》修例草案繞過立法會法案委員會，6月12日直接交上大會審議。此舉激起民陣在6月9日發起大遊行反對修例，向政府明確表態。民主派立法會議員今（27日）亦召開記者會，要求林鄭月娥出現電視辯論，令政府能公開提出修訂理據。

不過特首辦回覆查詢時已表明，如議員希望就《條例草案》內容進行務實的討論，立法會仍然是最合適的場所，提及立法會保安事務委員會將於本周五加開特別會議，讓議員討論《條例草案》並提出問題和建議。特首辦強調，負責此《條例草案》的官員定必全力配合，回應議員的關注；同時稱政府團隊會續以不同方式，向香港社會各界以至海外人士解說《條例草案》，進一步消除疑慮。

民主派各板塊召開記者會，公開邀請行政長官林鄭月娥在6月9日民主派發起第三次反修例遊行前，舉行電視直播的公開辯論。（盧翊銘攝）

據消息人士稱，林鄭無意參加電視辯論，如議員認為不夠時間審議草案的話，政府願意在6月12日前加開會議討論，其中本周五的保安事務委員會特別會議就是額外加開的會議。

早前政圈一直流傳，港府希望趕於7月1日前通過修例。不過有建制派議員預料，7月1日前通過草案的機會不太，特別是進入全體委員會審議部分，議員可以作無限次發言，或未能如此順利完成審理。立法會主席梁君彥早前表示，暫未決定會預留多少時間審議及會否加開會議等，強調要視乎事態發展再作決定。

保安局局長李家超亦於今日（27日）去信立法會主席梁君彥，指內會上周五已同意不反對恢復二讀，政府認為有需要盡快在立法會完成修例整個立法程序，才能與台灣就殺人案作全面安排，讓疑犯能面對應有的司法程序。

另外，公民黨楊岳橋早前提出《2019年侵害人身罪（修訂）（域外法律效力）條例草案》議員私人法案，並要求直上大會。梁君彥今日回覆，指議員提交法案必須符合《基本法》、現行法例及《議事規則》的相關規定，並遵循立法會的慣例，即提交法案前，應就立法建議諮詢有關的事務委員會。而任何議員法案經相關事務委員會討論後，主席仍須裁決法案若涉及公共開支或政治體制或政府運作，即不得提出；若涉及政府政策，則須獲特首書面同意，方可提出，故法案可否提交立法會首讀，現在仍言之尚早。