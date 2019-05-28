【逃犯條例】潘曉穎母校聖士提反師生聯署　批「假借公義之名」

逃犯條例修訂源於台灣殺人案，港人女死者潘曉穎的中學母校赤柱聖士提反書院校友、學生及教師，昨日（27日）就修訂《逃犯條例》發聯署聲明，批評當局「假借公義之名」強行修例，到時或引至案件無從處理，「政府之顏面何存？為死者申寃之機何在？」

聯署聲明由兩名老師鍾關錦嫦、陳國培及分別於1992年及2002年畢業的舊生方鎮江和曾子龍發起。

聲明稱，師生校友對潘曉穎寃死無不痛心疾首，但眼見政府對台灣當局之提案未作積極回應，「卻假借公義之名，強行修例，到時或引至案件無從處理，政府之顏面何存？為死者申寃之機何在？」

赤柱聖士提反老師校友發出聯署聲明 。（聯署網頁截圖）

聲明指，香港及國際社會對中國現存司法及其執行部門未具信心，要求特區政府在社會異議不斷的情況下，先行收回條例，擴大社會諮詢，尋求社會大眾最大共識，「切勿一意孤行，做成社會分化，斷送香港前途」。

就算推行修例，聲明亦指應尋求其他可行之法，如「港人港審」、「 日落條款」，亦可設專人與台灣當局進行實際有效的商議以處理港人在台遇害一案，「懲兇治惡，以慰死者在天之靈」，表明「勿以此案作修例的借口，徒令生者哀傷，死者含恨」。