【黃台仰獲庇護】德領事館：外交部未參與　難民局按法治獨立決定

2016年旺角騷亂案中棄保潛逃的本土民主前線前召集人黃台仰，以及成員李東昇，據報獲德國批出難民庇護申請。早前行政長官林鄭月娥就召見德國駐港署理總領事，對德國政府的決定表達極度反對及遺憾。德國駐港總領事館今日（28日）則發聲明回應事件。德國駐港總領事館表示，德國政府重視與香港由來已久，相當良好的雙邊關係；又重申德國對港政策維持不改變，並會繼續推進德國與香港的關係。德領事館又強調， 領事館解釋，向兩名香港公民批出的難民庇護，由德國聯邦移民和難民局（Federal Office for Migration and Refugees，BAMF）按申請人資料獨立負責處理和決定是否批准，聯邦移民和難民局會依個案，按照法治考慮申請；過程中，德國外交部並無參與。

德國駐港總領事館解釋，向兩名香港公民批出的難民庇護，由德國聯邦移民和難民局（Federal Office for Migration and Refugees，BAMF）按申請人資料獨立負責處理和決定是否批准，聯邦移民和難民局會依個案，按照法治考慮申請；過程中，德國外交部並無參與。

德國總領事館表示，以保密為由，領事館不會提供任何個別尋求庇護人士的資料。而難民地位審批工作，由聯邦移民及難民局獨立負責和決定，局方會依照個案情況，按法治原則考慮尋求庇護人士的申請。

領事館亦強調，德國外交部沒有參與事件的決策，但就會就事件與處理有關事件的當局保持聯繫。