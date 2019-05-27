【黃台仰獲庇護】接受《明鏡》訪問　首談為何選擇流亡德國　

獲德國批出政治難民庇護身份的本土民主前線前召集人黃台仰，昨日接受德國《明鏡》周刊專訪，首次談及為選擇流亡德國，又形容現時身在德國的他「絕對安全」。

獲德國批出政治難民庇護身份的本土民主前線前召集人黃台仰，昨日接受德國《明鏡》周刊專訪。他形容香港正是一個「自由世界和極權主義戰爭」的例子，呼籲歐洲國家跟隨德國做法，為香港人權狀況發聲。（明鏡）

訪問以一問一答形式進行，黃台仰表示，選擇德國是因為該國過去經常對中國侵犯人權行為採取明確的立場，如收容諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞。他直言，如留在香港及被定罪，將會可能面對7至10年監禁，而如果引渡條例生效，也會被引渡中國，「會在獄中度過餘生」，因為中國政府認為他們是分裂主義者，認為這是一種嚴厲的懲罰。

黃台仰稱，香港部分地方有很多來自內地的移民中國人，「如果你走到那裡，你會聽到更多的官方中文普通話，而不是傳統上在香港使用的粵語」。他形容這是中國政府的一種策略，就像在西藏或中國其他地方一樣，壓制原始文化和地方特徵，又聲言2016年旺角騷動是希望保護原有的香港身份，語言和自己的文化。

對於6月4日將會在德國聯邦議院就六四30周年發表講話，黃台仰稱「很興奮」，又希望其他歐洲國家也會效仿德國，直指「中國政府已經消滅了其他地區的少數民族，如果西方不注意，就會有更多的受害者」，表明「香港是自由世界與極權主義之間戰爭的典範」。

他又形容自己在德國「絕對安全」。 《明鏡》指出，德國總理默克爾將於下周與中國國家副主席王岐山會面，未知會否談及黃台仰獲庇護一事。