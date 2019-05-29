【伊朗油輪】若港府准靠岸　美警告制裁港　葉劉淑儀：未必需跟從

路透社報道指，一艘裝滿伊朗石油的運油輪「Pacific Bravo」正駛往本港，報道引述一名不具名美國高官警告，若任何人為油輪提供服務，會違反對伊朗制裁決議，警告香港當局需阻止油輪靠岸。 由於美國今次是單方面退出《伊朗核協議》，意味制裁措施並不屬聯合國決議，曾任保安局局長的行政會議成員葉劉淑儀直言，若制裁措施在聯合國協議範圍之外，香港未必需要跟從。 研究國際關係的香港教育大學國際教育學系客席講師黃偉國認為，中美兩國目前關係緊張，加上香港政府因修訂《逃犯條例》面臨一定政治壓力，認為倘港府最終容許油輪靠岸，會令香港「翻唔到轉頭」，又指美國政府或會透過修改《美國－香港政策法》來達到的「制裁」目的。

黃偉國指倘港府最終容許油輪靠岸，形容會令香港「翻唔到轉頭」，又指美國政府或會透過修改《美國－香港政策法》來達到的「制裁」目的。（資料圖片／歐嘉樂攝）

美國總統特朗普於2018年5月宣布，美國退出2015年簽訂的《伊朗核協議》。在2018年8月和11月，分兩輪恢復對伊朗實施全面制裁，不過同年11月5日，美國公布制裁豁免名單，允許中國、印度、日本、韓國及土耳其等8個國家及地區，繼續進口伊朗石油6個月，不受禁令影響。惟今年5月，特朗普宣布不會再對任何伊朗石油進口國給予豁免。

中美貿易磨擦近期不斷升溫，香港近日突然因伊朗石油捲入地緣政治爭議。路透社報道指，一艘裝滿伊朗石油的運油輪「Pacific Bravo」正駛往本港，報道引述一名不具名美國高官警告，若任何人為油輪提供服務，會違反對伊朗制裁決議，警告香港當局需阻止油輪靠岸。

研究國際關係的黃偉國指出，自從美國與香港建立商業和貿易交流至今，美國仍未試過制裁香港，他認為事件將會為中美關係和香港政府，加添不明朗因素。

他解釋，目前中美兩國關係緊張，兩國貿易衝突已演化成為國家安全，中國不論作出任何資金轉移、科技轉移的行為，美國都會視為小動作。他認為若香港不容許該油輪靠岸，可緩和目前中美緊張氣氛。不過他指倘港府最終容許油輪靠岸，形容會令香港「翻唔到轉頭」。

至於美國可如何透過甚麼辦法制裁香港，他指美國政府或會透過修改《美國－香港政策法》來達到的「制裁」目的。他特別提到香港郵政早前已宣布應美國政府要求，所有從本港寄往美國的郵件（小型及大型信件除外），必須於投寄前提交電子報關資料，否則不可寄到美國，措施將於6月1日起實施。他指美國懲罰香港本身已經開始，若改動《美國－香港政策法》，美國從香港撤資，對香港民主和經濟將造成直接打擊。

葉劉淑儀指出，若美國制裁伊朗是根據聯合國協議，香港立法會基本上也同意，香港政府亦需要跟從；若制裁措施在聯合國協議範圍之外，香港未必需要跟從。