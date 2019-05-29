【逃犯條例】張建宗：法庭完全獨立審訊　法官不應捲入政治旋渦

政府修訂《逃犯條例》內容備受爭議，3名資深法官和12從事商業和刑事的著名律師接受《路透社》專訪時表示，對於修例感擔憂，形容修例是香港司法體系面臨過的最嚴峻挑戰之一，將在商業、政治和外交層面為香港帶來更多威脅。

政務司司長張建宗今(29日) 在立法會表示，不評論相關報道，但強調根據《基本法》第85條，清楚列明香港法院的法官完全獨立審訊，不受任何外來的干涉，包括行政、立法機關等，法官在行使職務的過程並無任何法律追究的責任。

張建宗強調，法官在審訊中擁有超然地位，完全沒政治化，「法官都唔應該捲走政治既旋渦入面」，對於香港的法治精神、司法獨立，他一直形容為「勇悍的司法獨立」。