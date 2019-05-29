【逃犯條例】張建宗：法庭完全獨立審訊　法官不應捲入政治旋渦

撰文：羅家晴
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政府修訂《逃犯條例》內容備受爭議，3名資深法官和12從事商業和刑事的著名律師接受《路透社》專訪時表示，對於修例感擔憂，形容修例是香港司法體系面臨過的最嚴峻挑戰之一，將在商業、政治和外交層面為香港帶來更多威脅。
政務司司長張建宗今(29日) 在立法會表示，不評論相關報道，但強調根據《基本法》第85條，清楚列明香港法院的法官完全獨立審訊，不受任何外來的干涉，包括行政、立法機關等，法官在行使職務的過程並無任何法律追究的責任。
張建宗強調，法官在審訊中擁有超然地位，完全沒政治化，「法官都唔應該捲走政治既旋渦入面」，對於香港的法治精神、司法獨立，他一直形容為「勇悍的司法獨立」。
經民聯立法會議員梁美芬則指，修例的爭議不涉及司法機關，故認為香港司法機關可以不受政治壓力影響，審理移交逃犯的申請。（資料圖片/羅家晴攝）
張建宗又稱過往不少司法覆核的案件中，政府都被判敗訴，「法院完全係唔會賣帳，大家記住，法院係睇法律、睇事實，呢點大家放心」，他在回答英文問題後再以中文補充指，過去22年，法院有不少引渡個案，具豐富的經驗。其中有一宗涉及販毒的個案，法庭因證據不足而不受理，決定釋放當事人，證明法庭是獨立運作，他重申要對香港法院有信心。
民建聯立法會議員張國鈞稱，香港法院過去經常處理涉及政治性質的案件，惟只會根據法律處理相關案件，強調本港法官不受到北京壓力影響，認為社會不用擔心；經民聯立法會議員梁美芬則指，修例的爭議不涉及司法機關，故認為香港司法機關可以不受政治壓力影響，審理移交逃犯的申請。