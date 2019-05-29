【逃犯條例】下周四黑衣遊行　郭榮鏗：反對政府將法律界擺上台

政府修訂《逃犯條例》備受爭議，公民黨法律界立法會議員郭榮鏗今（29日）表示，法律界下周四（6日）將舉辦黑衣遊行，反對抗議政府將法律界「擺上台」支持一條無法保障港人人權的條例。他稱會與法律界討論後，盡快公布遊行路線。 大律師公會主席戴啟思以電郵回覆《香港01》查詢時，需要先了解遊行詳情才作回應；法政匯思召集人李安然回覆查詢時表示，稍後將討論會否出席，強調立場清晰，反對《逃犯條例》修訂；律師會則指，不會派代表出席遊行，至於個別會員是否出席遊行，則由他們自行決定。

對於3名資深法官接受路透社訪問表達就《逃犯條例》修訂感憂慮，李安然表示，法官就未通過的法案表達意見屬非常罕見之事。（資料圖片/張浩維攝）

路透社在香港訪問3名不願透露姓名的資深法官，表示對政府推動修訂《逃犯條例》深感不安，擔心修例後首次允許在香港被捕的逃犯被送往中國大陸審判，法官會與北京發生衝突。

郭榮鏗表示，李家超一直以來都說法庭可把關，但路透社的報道，證明該說法誤導社會，「真相是法庭被擺上台面，而法庭無法公平審視引渡的案件，會否得到公平審訊」，批評李家超是「蓄意誤導」。

李安然表示，法官就未通過的法案表達意見屬非常罕見之事，因法官要避免讓人覺得有既定立場，一般不會對在立法前發表意見，惟他認為這次法官衡量到事件的嚴重性，故在有機會面對司法挑戰的風險下都必須要發聲。

保安局局長李家超早前表示，對於在條例中加強保障，包括賦予法庭權力，審視要求一方有沒有公平審訊的做法有保留。李安然直指政府一直強調有參考英國做法，惟英國做法會給予權力讓法庭有公平審訊。他認為李家超一邊聲稱參考國際做法，另一邊卻對在條例加強保障有保留，屬自相矛盾。

2016年，法律界發起黑衣靜默遊行，由高等法院途經金鐘道、皇后大道中及德輔道中，行至終審法院，反對人大常委會將就《基本法》第104條釋法。（資料圖片/羅君豪攝）

這次為法律界第五次發起黑衣遊行，1999年發起第一次遊行，反對居港權釋法；2005年發起第二次遊行，反對補選特首餘下任期釋法；2014年發起第三次遊行，反對一國兩制白皮書；2016年發起第四次遊行，反對大常委會將就《基本法》第104條釋法。