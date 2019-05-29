【逃犯條例】民陣與警方就6.9遊行會晤不歡而散　岑子杰：極憤怒

民陣計劃下月9日舉行第三次 反《逃犯條例》修訂遊行。召集人岑子杰、副召集人陳皓桓等，今日(29日)下午到警察總部就遊行安排與警方會晤。惟會面進行約1.5小時後，以民陣離場抗議告終。 岑子杰表示，警方以下命令的態度要求遊行必須在維多利亞公園草地起步，並只能使用3條行車線；他批評警方的態度只是宣示己方立場，無視遊行的實際情況，亦無意尋求共識，民陣對此表示非常憤怒和遺憾。民陣又建議未來一周到兩周內再次會面，呼籲警方改變態度，就遊行安排達成共識。

岑子杰（左）希望警方改變現時的態度及再開會商討，並說，「未必只是一、兩次，但民陣有誠意以溝通、協調、互相妥協的態度，令遊行安排盡快達成共識」。（余俊亮攝）

岑子杰表示，會面時告知警方遊行人數可能達20萬人以上，「規模是2003年或2014年7.1遊行的規模」；他又向對方表達希望遊行能夠使用4條行車線，加上一條電車路，同時利用東角道出發，並在該處搭設舞台告訴市民如何加入遊行。

警方早前通知民陣，維園足球場在遊行當日已被其他活動預訂使用。岑子杰指，4.28遊行的人數，加上近期社會氣氛，已經可以預知有許多市民若無法於維園足球場出發，將會選擇在中途加入遊行，但警方一直以來沒有好的方法讓市民有秩序加入遊行。

岑子杰引述警方聲稱，倘在東角道起步，起步點將無法容納全部遊行人士，要求使用維多利亞公園草地起步。而民陣原本希望開放6條行車線，讓更多遊行人士使用，但考慮到需有預留緊急車輛通道，故讓步僅要求開放4行車線線和電車路 ，「但警方在會面上只講自己的立場原則，要求民陣只能接受3條行車線的安排。」

陳皓桓補充，警方有責任令遊行暢順進行，希望警方要配合，確保遊行暢順。

岑子杰強調，6.9遊行人數有可能達到30萬人，「不希望市民在維園草地擠塞5、6小時才能起步。」民陣希望警方改變「要民陣硬食」的態度，在未來一周到兩周內，再次會面，岑子杰說，「未必只是一、兩次，但民陣有誠意以溝通、協調、互相妥協的態度，令遊行安排盡快達成共識」。