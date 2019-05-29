【逃犯條例】不信任林鄭動議遭否決　陸頌雄誤投贊成　鞠躬道歉　

立法會今日（29日）舉行會議，民主黨尹兆堅對特首林鄭月娥提出不信任動議，批評她領導不力引發社會危機及撕裂，修改《逃犯條例》的決定更是以台灣命案為藉口，將香港人「送中」，直接破壞「一國兩制」，形容林鄭的表現「陰毒、蛇蠍心腸、笑裡藏刀、顛倒是非」，比前特首梁振英更不濟；政務司司長張建宗發言時則為林鄭護航，花20分鐘臚列林鄭任內的政績，強調當局修例絕非政治任務，指動議是沒必要的政治表達，令人極度遺憾。 該動議最後在分組點票，地區直選議員15票支持、18票反對，功能組別8票支持、22票反對下遭到否決，其中反對動議的工聯會陸頌雄，錯誤投下贊成票，事後鞠躬道歉。

民主黨尹兆堅對特首林鄭月娥提出不信任動議，批評她修改《逃犯條例》的決定是以台灣命案為藉口，將香港人「送中」，直接破壞「一國兩制」。(洪嘉徽攝)

修訂《逃犯條例》引發社會爭議，特首林鄭月娥近期的民望亦不斷下滑。民主黨尹兆堅今早在立法會對特首林鄭月娥提出不信任動議，指出林鄭曾稱上任特首後會與香港人「同行」、團結社會，但現實卻是令社會不斷撕裂，只懂得聽北京給予的政治任務，借台灣殺人案為藉口，修訂《逃犯條例》將香港人「送中」，質疑她其心可誅，斥責其表現較前特首梁振英更不濟。就不信任動議提出修正案的議會陣線毛孟靜則形容，若果梁振英是「港獨之父」，林鄭則是香港的「焦土之母」，是一名偽君子及「笑面虎」。

政務司司長張建宗為林鄭月娥護航，以長達20分鐘臚列林鄭上任兩年來的政績，包括改善公廁的衞生情況、增加長者醫療劵金額及十年醫院計劃等等。他稱，部份議員對特首的批評是「失實的指控」，不合理亦不公允，強調當局在修例一事上沒有政治目的，亦絕非政治任務，重申修例是為了處理犯了嚴重罪行的罪犯，堵塞現時《逃犯條例》的漏洞，保障香港人的安全。

實政圓桌田北辰稱雖不滿政府處理修例的手法，惟亦不支持動議。(洪嘉徽攝)

建制派表明反對不信任動議，認為民主派對特首提出不信任動議的目的是做「政治騷」及打擊政府威信。民建聯李慧琼表示，民主派對特首提不信任動議明顯是衝着修例一事而來，雖然條例極具爭議性，但反對派卻沒有投放時間在立法會討論條例內容，而是全盤否決修例，以「反共」和「恐共」為綱，又批評他們出訪外國的行為是幫倒忙。

就修例提出改善方案，建議「港人港審」的實政圓桌田北辰則亦不支持動議。田北辰表示，他不滿政府處理修例的手法，曾兩次就修例問題去信行政長官，但至今都未獲回覆。不過，他認為雖然當局處理修例手法有問題，但不至於要對特首提不信任動議，著議員在考慮支持與否時，要先檢視特首有否出現瀆職情況及整體施政表現。

張建宗在總結發言時重申，當局嚴正反對動議及修正案，修例旨在維護法治、彰顯公義及打擊罪犯，他斥責部份別有用心的人士就修例發表誤導言論，散播不盡不實的謠言，同時感激有議員對特首施政作出正面評價。

↓↓↓ 陸頌雄為誤投下贊成票 鞠躬道歉 ↓↓↓

