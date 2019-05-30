調查發現個人醫保魔鬼藏細節　消委會倡統一重要合約條款

消委會昨天（30日）發表個人醫療保險發表研究報告，發現不少保單「魔鬼在細節」，其中有投訴人於上一個保單年度成功就肛門疾病療程索償，其後再因肛門瘜肉入院，惟保險公司要求投訴人簽署一份經修改的同意書，將所有肛門有關的疾病納入不保事項，最終保險公司拒絕事主的住院索償。 消委會總幹事黃鳳嫺指出，市面上保單就「醫療所需」、「預先疾病」、「合理收費」等定義含糊不清，她建議私人保險業界可參考英國、馬來西亞例子，為相關主要個人醫保條款作統一定義。

消委會花兩年時間研究個人醫保市場，並於昨日發表研究報告。（資料圖片/麥凱茵攝）

消委會早前比較市面14間公司共18款的個人醫保計劃，發現只有4份可在保險公司網站下載，當中18份保單主要條款均提及「醫療所需」（Medically Necessary），惟不同計劃有各自不同定義，例如有部分保險公司的「醫療所需」是由醫生或外科醫生為傷病所建議，亦有部分表明由保險公司自行決定。

黃鳳嫻接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時指，消委會就現時私人市場的個人醫保計劃提出14項建議，當中她認為最重要是統一重要合約條款的定義，她指出市面上就「醫療所需」、「預先疾病」、「合理收費」等定義含糊不清。

她以馬來西亞為例，指當地的保險業界就重要合約條款有統一定義，英國甚至有法例訂明有關細則，她又指香港最近推出的自願醫保計劃，亦有就部分條款有統一定義，認為是例子可作參考。

黃鳳嫻又認為，需加強消費者和中介人教育、提高更改保單條款的透明度、保單條款需以淺白文字書寫等，以加強對消費者的保障。