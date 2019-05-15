【消委會】15款USB拖板安全測試　僅2款全過關　1款隱患多需回收

隨着智能電子產品的普及，不少人為了方便，都會使用有USB插頭的拖板，以便充電。消委會今日（15日）出版最新一期《選擇》月刊，檢視市面上15款USB拖板在安全程度、效能和方便程度的表現，發現僅有2款通過了全部安全測試，當中一款「Ldnio」廠牌的產品多方面不符合規例要求，需要回收；另外，有3款的絕緣電氣強度不足，用戶或有觸電風險。 此次共測試15款USB拖板，惟只有售價169元的歐麗Omni（UK043-10）及298元的Belkin（BSV401SA2M）通過了全部安全測試，綜合評分亦最高。

在所有15款測試樣本中，僅有2款通過所有安全測試，逾8成半產品不合格。（李慧妍攝）

今次消委會委託本港的檢定中心進行測試，參考最新版本英國標準B2133及國際標準IEC60950-1。15款測試樣本中9款有獨立開關掣的USB拖板、6款為單一總掣USB拖板，價格介乎於128元至299元之間。

消委會測試市面上15款USB拖板。（香港01製圖）

1款多方面不符合規例要求 機電署籲停用、回收

測試發現，「Ldnio」（SK3662）存在多項安全問題，有過熱和觸電風險。問題包括插頭內及拖板上沒有保險絲、額定電流只有10A（不足法例規定的13A）、採用了絕緣外皮較薄的電源線、安全活門設計不理想以及電源線標識的銅線導體橫切面面積較小的問題，皆不符合香港《電氣產品安全規例》。

機電署早前亦已刊登回收通知，呼籲消費者停用該款USB拖板，在是次測驗中，綜合評分只有2分。

Ldnio該款USB拖板多方面不符合安全要求，機電署已於去年呼籲消費者勿使用。（梁鵬威攝）

這兩款USB拖板在測試中綜合評分最低，僅有2分。其中「Ldnio」在去年已經由機電署要求回收；而「Marbel」廠商則表示產品已經於去年停產，並即時停售兩款同類產品。（梁鵬威攝）

3款有觸電風險 2款或會跳掣、短路

除了「Ldnio」有觸電風險外，測試發現「aMagic」（APS-S1640-UK）以及「Marbel」（ET-316）也存在絕緣電氣強度不足的問題。USB電路的設計及組件包括變壓器，須有絕緣保護，而以上3款未能通過3,000V的高電壓測試。

而測試亦發現，有7款均存在絕緣體距離不足的情況，導致USB火牛帶電的初級線圈與用戶可接觸的距離較近。當中「施耐德電氣Schneider Electric」及「aMagic」電源兩極之間的接端距離，少於標準的下線，有可能在作用時出現跳掣及短路的問題。

部分樣品開關掣不耐用

至於開關掣通電後，接觸點之間的電壓不能過高，否則會產生熱能，尤其經過重複開關後，接觸點不能出現損耗，影響產品的長遠操作。根據英國標準規定，所有的開關掣必須通過15,000次開關。有6款用品均未能通過這項測試，包括「英國思樂Safeway」（UB1344SL）、「Super」（BB4USB）及「ATN」（A50）、「aMagic」（APS-S1640-UK）、「Promate」（SwitchQC3-UK）及「Ldnio」。當中「英國思樂Safeway」和「aMagic」則存在接觸電壓差超過標準規定的規定，可能會導致開關掣升溫或者失效。

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機電署：除Ldnio外 各款在日常使用下都安全

就是次實驗，消委會尋求了機電工程署的意見。機電署回覆，未能通過全部安全測試的產品，大多數是在模擬故障或在特殊情況下測試的，並非在日常使用情況下出現，故認為，除了「Ldnio」之外，剩下各款在日常使用下都是安全的。

此次涉及到眾多品牌，大部分代理商均表示會再提交測試報告，亦有品牌承諾會安排獨立測試，讓公眾放心。當中綜合評分只有2分的「aMagic」代理商表示，產品已經於2017年停產，並即時停售兩款同類產品。但公司不認同是次測試結果，表示不符合標準是個別情況，會提交合格測試報告。

消委會綜合所有產品，推薦有獨立開關掣的USB拖板，包括「英國思樂Safeway」、「Ukase」（SU884U4）、「施耐德Schneider Electric」（EPB66BBSU-C5）、以及「FYM」（S3442USB）；同時除了「Belkin」（BSV401SA2M）之外，「富士Fujitsu」（SP421）的總評亦不低，傾向只有一個總開關掣USB插頭當的消費者，可選擇該款。