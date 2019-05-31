【逃犯條例】田北辰爆政府死線？促李家超「6月27日投票前」回信

立法會保安事務委員會今早（31日）召開特別會議，民主派關注疑犯被移交內地後倘受到不合理對侍，港府有何應對方法。律政司司長鄭若驊回應指，明白公眾對內地司法制度有憂慮，稱當事人可在當地司法程序可提出相關訴訟。 實政圓桌田北辰發言時質問保安局局長李家超為何不回覆他的信件，一度「自爆」立法會將於下月27日就修例投票，「希望你（李家超）喺6月27號投票之前你畀我（回信）」，惹來民主派嘩然。田北辰其後澄清有關言論，稱是基於傳媒報道才有這個揣測，自言「我好naive(天真)，所以就相信」。

田北辰澄清，指自己是基於傳媒報道才有這個揣測，自言「我好naïve(天真)，所以就相信」。 （盧翊銘攝）

保安事務委員會今早召開特別會議，討論《逃犯條例》修訂，委員會主席陳克勤稱已安排了已合共安排20小時，讓議員就修例向官員直接發問，希望議員理性務實地與官員討論，不要在枝節上爭拗。多名民主派議員提出規程問題，指出條例極具爭議性，要求主席陳克勤召開公聽會，聆聽公眾意見，但有關動議最後遭到否決。

會議進入討論環節後，公民黨楊岳橋關注，當疑犯被移交內地後遭遇不公平審訊，當局可以如何處理，如何確保有足夠的人權保障；民主黨涂謹申則要當局交代，要有多少市民上街遊行反對，政府才會暫緩修例。

律政司司長鄭若驊表示，理解有人犯人移交內地有憂慮，但指出西方國家與內地同樣有移交方排，亦是有以個案形式進行；她又說，被移交的逃犯在當地遭到不符合安排的決定時，港府會跟進處理，當事人亦可在當地司法程序可提出相關訴訟或其他申請，重申移交安排符合國際準則，對香港作為一個安全城市和維護法治非常重要，呼籲議員注意這個假設性的問題與現實情況。

保安局局長李家超未有正面回應遊行人數的問題，僅稱當局會繼續做解說工作，認為當市民對條例了解更多後，相信會產生不同的看法。

炮轟政府疑變「自爆」 田北辰澄清：我好naive 所以就相信

實政圓桌田北辰稱兩次去信保安局要求回應修例問題，不滿遲遲未得到答覆，並指出「希望你（李家超）喺6月27號投票之前你畀我（回信）」，惹起民主派嘩然，其中涂謹申在座位高呼：「下！6月27號投票咩？」毛孟靜隨即提出規程問題，質疑建制是否早已與政府協調投票日期，民主黨鄺俊宇更笑指，擔心田北辰「洩漏國家機密」 。田北辰其後見記者澄清有關言論，他印出兩份傳媒報道，強調是基於傳媒報道才有這個揣測，自言「我好naive(天真)，所以就相信」。

李家超表示，社會上仍有不少人對修例內容不了解，當中包括新聞界及法律界人士，以致出現爭議。他稱，目前有11宗案件因未有長期移交逃犯協議而無法處理，除了台灣殺人案外， 還有三宗涉及港人被殺案未得到處理。李家超又強調，移交逃犯罪類不涉及國家安全罪行，全部都是嚴重的刑事罪行。此外，就營商環境而言，是保障合法居民和「殷實商人」，免受傷害。

李家超（右）未有正面回應遊行人數的問題，僅稱當局會繼續做解說工作，認為當市民對條例了解更多後，相信會產生不同的看法。 （盧翊銘攝）

公民黨郭榮鏗發言怒轟李家超和鄭若驊，質疑二人指法律界因不了解而反對修例的講法，他斥政府一直把法庭擺上枱，又指早前12名前大律師公會主席發聲明，指政府做法「一意孤行」，高等法院上訴法庭副庭長及基本法諮詢委員會成員羅傑志（Anthony Rogers）也有聯署，反問「唔通連前副庭長羅傑志都被誤導？」

李家超回應說：「唔好將說話放進我口裡」，強調無說過法律界被誤導，又指若法律界細心閱讀草案條文，就會明白修例的政策目標不會改變整個現行制度，強調22年來法庭處理過很多引渡案件，曾於2003年因證據不足而即時釋放被要求移交的疑犯。

會議最後處理由民主派提出的三項臨時動議，包括毛孟靜要求鄭若驊必務全程參與立法會有關逃犯修例修例的答問和未來立法會大會的審議工作、要求保安事務委員會安排公聽會等，三項動議均被否決。