【逃犯條例】仍答不到哪是台灣中央機構　李家超僅稱商討時會討論

政府昨天宣布就《逃犯條例》修訂作出6項調整，包括把刑期移交門檻由3年提高至7年或以上、只處理由司法管轄區中央機構提出的引渡要求。保安局局長李家超昨天（30日）在記者會上三度被問到，若要處理台灣殺人案，哪個才屬台灣的中央機構時，李家超未能即時明確指出。 李家超今天（31日）出席立法會保安事務委員會後見記者，再追問有關問題，李家超事隔一天仍未解答有關問題，僅稱：「當我哋商討嘅時候，就會討論呢個問題（哪個是中央機構）。」

鄭若驊（右）表示，若要求移交一方沒有執行已承諾的條件，「香港會跟進」。（盧翊銘攝）

李家超指提高門檻因聽取了不同人士意見

李家超昨天回答有關問題時，僅稱：「我們會商討。我們在商討時，對方會告訴我們，我們便會在協議中決定這個承諾是否可以接受，主要是這樣。」今日他再被追問此問題，他說當需與任何司法管轄區商討移交時，需要知道該管轄區有甚麼機關是具代表性和有能力作出承諾，至於哪個是台灣中央機構，他僅稱：「當我哋商討嘅時候，就會討論呢個問題（哪個是中央機構）。」

李家超又指，中國與55個國家已簽訂長期引渡協議，包括意大利、西班牙、法國等歐洲國家，形容過去引渡安排運作暢順。他指出把移交刑期門檻由3年提高至7年，是聽取了不同人士意見。

他又稱現時有五宗案件因現時沒有一次性個案式安排而無法處理，其中四宗是兇殺案，不幸地死者都是香港人，強調新調整是為了處理嚴重罪行。

至於移交刑期門檻提升至7年或以上，有3類、共七項罪行將會被剔除，包括刑事恐嚇、將槍枝交予無牌人士，以及與未成年少女發生性行為、管有兒童色情物品等有關色情活動的罪行，做法被批評令香港淪為「性罪行逃犯天堂」。他指，若受害人是16歲以下的港人，香港有域外管轄權，若日後刑事事宜相互法律協助法例修訂通過，可要求當地提供更多證據作檢控。

李家超（右）稱，現時有五宗案件因現時沒有一次性個案式安排而無法處理，其中四宗是兇殺案，不幸地死者都是香港人。（盧翊銘攝）

若要求移交一方拒執行公平審訊等承諾 鄭若驊：香港會跟進



另一項調整是可在個別情況需要下，在個別移交協定加入條文，以進一步限制可移交的情況，包括加入無罪假定、公開審訊、有律師代表、盤問證人權利、不能強迫認罪、上訴權等符合一般人權保障的要求。律政司司長鄭若驊表示，香港可就特殊情況在個別移交協定提出要求，又指有很多國家就公平審訊、無罪假定有同一理解。

被問到若要求移交一方沒遵守承諾，不予被移交者公平審訊等，香港政府會否有跟進行為，鄭若驊指出，若對方（要求移交一方）不願意履行承諾，就不會在移交協議中承諾，她又說要求移交一方沒有執行已承諾的條件，僅稱：「香港會跟進」。