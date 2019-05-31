潘樂陶購入兩物業　鄭若驊重申毋須申報：非她持有、無實際利益

有傳媒報導，律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶去年購入半山兩個豪宅，指鄭若驊未有就此申報。鄭若驊今天（31日）再被追問事件，她以英文回答有關問題，指有關物業並未由她持有，同時沒有為她帶來實際利益，故毋須申報。

鄭若驊指有關物業並未由她持有，同時沒有為她帶來實際利益，故毋須申報。（盧翊銘攝）



潘樂陶昨天發表聲明，指他於2018年12月5日向海外註冊公司 Palette Capital Limited以7,880萬元購入香港註冊公司Polycool Limited，當中包括其擁有的羅便臣道1號中層複式單位連雙車位，在購入該物業前及購入物業後，他與Palette Capital Limited並無任何關係。

鄭若驊早前透過新聞秘書回應事件，指由於上述兩個物業並非由鄭若驊實際擁有，亦沒有實際利益，故毋須申報。行政會議秘書處則回覆指，根據現行的行政會議成員利益申報制度，若行政會議成員並非實際擁有其配偶所持物業，而且就有關物業沒有實際利益，毋須作出申報，律政司司長辦公室已就其配偶所持物業作出回應，行會秘書處沒有補充。

鄭若驊今天再被追問事件，她以英文回答有關問題，指有關物業並未由她持有，同時沒有為她帶來實際利益，故毋須申報。