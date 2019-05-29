【逃犯條例】鄭若驊稱特首可就移交安排添保障　尹兆堅憂法官受壓

政府修訂《逃犯條例》爭議不絕，路透社今日（29日）引述3名不願公開身份的香港法官，均稱對修例深感不安，擔心面臨來自北京和各界的政治壓力。 律政司司長鄭若驊在立法會被傳媒追訪時表示，特首決定頒下移交令時，除了現有法例下獲得的保障外，在制定逃犯移交安排時，亦可添加保障，指出有關保障是「可增加而不可以減少」。但被問到這些保障在現時條例下已經存在，其說法是否有誤導時，鄭僅稱「很難判斷個別言論是否具誤導成份」，呼籲傳媒要全面報道事實。

鄭若驊稱特首可就移交安排加添保障。（李偉欣攝）

3名不願公開身份的香港資深法官均稱對政府修訂《逃犯條例》感到不安，鄭若驊出席立法會會議後，被問到法庭是否真的如政府所說，在移交逃犯上有把關作用時，再向記者重說解說一遍當局移交逃犯的程序。

她說，倘修例獲得通過後，雖然法庭會根據表面證據決定，但並非像一般人所認為是隨意地審視，強調背後有一套既有的法律原則，亦有多個案例可以依循。她舉例指，如果法庭決定不移交時，會馬上釋放該名疑犯，特首不可以做任何事。但當法庭決定移交時，特首亦擁有最終不作移交這個特別權利。她又說，特首的決定是一個行政決定，任何人都有權作出司法覆核。

尹兆堅憂慮法官受壓。（李偉欣攝）

鄭若驊表示，特首在頒下移交令時，除了現有法例下獲得的保障外，在制定移交安排時，亦可添加保障，強調這些保障都是「可以增加而不會減少」。不過，當被問到她這個說法是否有存有誤導，因為現時法例下已容許特首作出這樣的安排，而非修例後而獲得的額外權力時，鄭若驊僅稱這個問題很有趣，但難以判斷這些言論是否有誤導成份。

民主黨尹兆堅亦關注法官對條例的憂慮，認為法官的說法比之前任何評論者都更有權威，直指是「揭破咗政府嘅謊話」，反駁了政府之前所稱「法庭可把關」的解釋，因為本港法庭只能以提交的表面證供判斷，同時又沒有案發當地的司法管轄權，「希望政府唔好再講大話呃市民」。

他指，法官如就備受矚目的案件不批准引渡，或受到北京政治壓力，引渡則會受市民唾棄，情況對法庭極不公平，香港的法治基礎將被摧毀。他預料，法官發聲後，北京應會有所行動，接下來法律界亦會遭受壓力。