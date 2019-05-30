潘樂陶連購兩豪宅　一宗疑避稅　鄭若驊：無利益　毋須申報

《明報》今日（30日）報道，律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶去年下半年連續購入半山兩個豪宅，但鄭若驊未有如另外兩名司長，政務司司長張建宗及財政司司長陳茂波，申報配偶持有物業。 鄭若驊新聞秘書回應，指由於上述兩個物業並非由鄭若驊實際擁有，她亦沒有實際利益，因此毋須就此申報。

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶違反《建築物條例》，早前被裁定罪成。（資料圖片/鄭子峰攝）

鄭若驊去年初上任後，被傳媒問及其隔鄰潘樂陶的關係時，才自爆「潘樂陶先生是我先生（丈夫）」。資源顯示，潘樂陶與鄭若驊於2016年12月29日結婚。

《香港01》翻查土地註冊等資料，發現潘樂陶最近一年，即去年8月底及12月，斥資約1.6億元購入兩個豪宅，其中在12月購入的半山羅便臣道1號複式單位，是以公司轉讓股權形式進行，公眾不能知道準確成交價，市場消息指成交價約7800萬元。由於透過以公司轉讓股權進行物業買賣，可以避過辣稅，以上述交易為例，潘預料可以慳稅逾千萬元。

另一個潘樂陶在去年8月底購入的單位，則為半山雅賓利一個分層單位，實用面積2003方呎，成交價8980萬元，成交呎價4.48萬元。

鄭若驊新聞秘書指，由於上述兩個單位並非由她實際擁有，她亦沒有實際利益，因此根據行政會議成員利益申報制度及《政治委任制度官員守則》，毋須就此申報。至於涉及的離岸公司，她並非該公司的股東或董事，對該公司據報持有的物業沒有實際利益，重申她一直按照規定，就其作為政治委任制度主要官員及行政會議成員，作出相關的申報。

潘樂陶現時持有本港住宅 物業 購入時間 購入價〈萬元〉 現市值〈萬元〉 半山羅便臣道1號複式單位 2018年12月 約7800 7800 半山雅賓利豪宅 2018年8月底 8980 9500 屯門樂翠街一洋房* 2012年 2700 5000 大潭浪琴園一單位* 2011年 1600 2800 大潭紅山半島一單位連雙車位* 2016年 3564 4500 *潘與女兒聯名持有

潘樂陶曾任香港工程師學會會長，為安樂工程集團的股東，1996年獲頒大英帝國官佐勳章，2003年再獲特區政府頒發銅紫荊星章。潘於本港已擁有多個本港豪宅（見表），多與女兒聯名持有。潘另透過公司，持有北角港運大廈及渣華道128號約值4億元的寫字樓。

土地註冊資料顯示，潘樂陶與女兒聯名持有屯門海詩別墅、大潭浪琴園及紅山半島。至於最新購入的半山雅賓利則由潘單獨持有，而羅便臣道單位，由於由離岸公司控制，外界無法得知實質持有人。

根據行政會議申報制度，成員須申報個人持有實益的資產，若物業並非成員持有，但有實際利益例如租金收入，亦須申報。成員配偶持有的資產，而成員本身沒有實際利益，按照現行制度不用申報。不過由於這往往涉及官員自行判斷，公眾難以監察，制度一直為人詬病。