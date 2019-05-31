【逃犯條例】屈穎妍發起「不被代表運動」　何俊賢以友人代筆響應

撰文：莊恭南
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《逃犯條例》修訂飽受社會非議，早前各大專院校及超過100所中學有校友發起反修例聯署，當中包括特首林鄭月娥、保安局局長李家超等官員的母校亦有師生和校友加入聯署行列。
建制派專欄作家則於facebook發起反對聯署的「我們不要被代表」簽名運動，指責聯署的市民是「用學校的名字把所有師生校友綁架進去」，「請被綁架的人齊齊表態說句不！」民建聯漁農界立法會議員何俊賢則響應號召，不過，他就稱「我的字是不及格的」，故找來「一位好朋友仗義代筆」。
屈穎妍於facebook發起反對聯署的「我們不要被代表」簽名運動，指責聯署的市民是「用學校的名字把所有師生校友綁架進去」，「請被綁架的人齊齊表態說句不！」（屈穎妍fb圖片）
屈穎妍。(資料圖片)
屈穎妍在facebook上載一張寫有「我們不要被代表」及有自己署名的白紙相片，表示「對於逃犯條例，你可能不認識，更可能不理會，但決不能被代表！」她又批評反對修例人士「用學校的名字把所有師生校友綁架進去」。
何俊賢則在facebook響應運動，稱許多「校友、學校」都被騎劫，惟不想又搞一個「甚麼校、甚麼友支持xxx」的聯署，因此「也湊了一下（不被代表運動）」。不過他就自嘲「明顯我的字是不及格的，希望不被取笑即可」，上傳自己親筆和朋友代筆，分別兩張「我們不要被代表」書法。
何俊賢響應運動，不過他就自嘲「明顯我的字是不及格的，希望不被取笑即可」，故上傳自己親筆和朋友代筆，分別兩張「我們不要被代表」書法。（何俊賢fb）