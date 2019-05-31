【逃犯條例】屈穎妍發起「不被代表運動」　何俊賢以友人代筆響應

《逃犯條例》修訂飽受社會非議，早前各大專院校及超過100所中學有校友發起反修例聯署，當中包括特首林鄭月娥、保安局局長李家超等官員的母校亦有師生和校友加入聯署行列。

建制派專欄作家則於facebook發起反對聯署的「我們不要被代表」簽名運動，指責聯署的市民是「用學校的名字把所有師生校友綁架進去」，「請被綁架的人齊齊表態說句不！」民建聯漁農界立法會議員何俊賢則響應號召，不過，他就稱「我的字是不及格的」，故找來「一位好朋友仗義代筆」。