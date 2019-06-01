劉業強連任鄉議局主席　林偉強、莫錦貴當選副主席

鄉議局今日（1日）改選主席和副主席，劉業強在無競爭下連任主席，至於兩個副主席之位，沙田鄉委會主席莫錦貴當選接替原大埔區副主席張學明，早前有報導指遇挑戰的現任林偉強，最終順利連任南約區副主席。在抽籤下，林偉強成為首先獲選副主席，三人任期即日起為期4年。

莫錦貴當選接替原大埔區副主席張學明。(彭毅詩攝)

選舉下午舉行，5人角逐兩個副主席之位，在大埔區，參選的西貢北約鄉委會主席李耀斌得21票，大埔鄉委會主席林奕權有57票，沙田鄉委會主席莫錦貴則獲58票當選。

南約則是原副主席林偉強和梅窩鄉委員會黃文漢之爭，前者獲77票，以17票之差擊敗對手連任。

劉業強(左)連任鄉議局主席，莫錦貴(右)接替原大埔區副主席張學明做副主席。(彭毅詩攝)

連任主席的劉業強之後與當選的林偉強和莫錦貴見記者，劉業強表示，選舉完結後，鄉議局會一團和氣為鄉民服務，他承諾盡心盡力為新界人服務，又指香港和新界正值多事之秋，大家要團結努力，為香港和國家做更多事。

對於未來4年任期挑戰，他指有丁權案等，又覺得城鄉誤解仍然存在，希望多解說，帶來較和諧的社會。

至於丁權案進展，劉業強指，由於有覆核上訴人申請法援，故案件法律程序延遲42天，而鄉議局已在上月28日提交，他有信心將會勝訴。