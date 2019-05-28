五人報名角逐鄉議局正副主席　劉業強：兄弟爬山各自努力

新界鄉議局換屆選舉將於周六（1日）舉行，鄉議局主席劉業強今（28日）在40多名鄉事代表陪同下，往灣仔民政事務總署登記參選。劉業強表示，部份鄉事代表特意從外地趕回港，他感謝眾人支持。 鄉議局主席及副主席選舉昨日開始接受提名，劉業強透露兩日內已有5人報名角逐3名正副主席之位。對此，劉指「可能會有些競爭，有競爭有進步，希望競爭過後大家一團和氣」。

劉業強（左三）在鄉事代表陪同下，往民政事務總署登記參選鄉議局換屆參選，代表大埔約現任鄉議局副主席張學明（右二）放棄競逐。（洪嘉徽攝）

劉業強指，知道外界有聲音認為「你哋以前協調到，今次點解要選？」他稱競爭的情況過往亦有出現，表示參選者都是新界人，「兄弟爬山，各自努力」。

代表大埔約現任鄉議局副主席張學明放棄競逐，騰出的的空缺惹來多人競爭，其接班人、現任大埔鄉委會主席林奕權未必能順利「接棒」副主席；另有傳梅窩鄉事委員會主席黃文漢有意挑戰副主席林偉強。

劉業強指鄉議局已備妥丁權案上訴文件，如無意外會日內向法庭遞交。（洪嘉徽攝）

另外，高等法院早前裁定，以私人協約及以地換地方式建丁屋屬違憲，今日為上訴期限。劉業強透露鄉議局已備妥文件，如無意外會日內向法庭遞交。