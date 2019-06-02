【六四三十】封從德被拒入境　遭原機遣返　蔡耀昌斥涉政治原因

《蘋果日報》報道指，「六四」學運領袖封從德今日（2日）從東京飛抵本港，欲出席周二（4日）的維園燭光晚會，惟入境時被入境處人員帶到房間問話，現時仍未知封從德能否入境。 支聯會副主席蔡耀昌接受《香港01》查詢時表示，支聯會正密切留意有關情況，又對入境處以涉嫌政治理由阻撓封從德入境的做法感到遺憾和予以譴責。他透露若封從德成功入境，支聯會計劃邀請他在晚會上台發言，認為香港政府阻撓封從德入境，旨在不想讓北京看到這個令中央尷尬的場面。蔡耀昌傍晚證實封從德被拒入境，被原機遣返。 入境處表示，不評論個別個案，又說在處理每宗入境個案時，均會依據法律和既定入境政策，在考慮個別個案的情況後，作出批准或拒絕入境的決定。

蔡耀昌表示，支聯會正密切留意有關情況。（資料圖片／盧翊銘攝）

蔡耀昌接受查詢時表示，他上月中曾與封從德於台北見面，得悉他有意到香港參與六四燭光晚會，由於他早前需到東京出席一個六四活動，故他今日由東京啟程赴港。蔡耀昌續指，封從德於今日下午一時抵港，在辦理入境手續期間，被帶到房間問話，目前仍未知封從德能否入境。

蔡耀昌表示，支聯會正密切留意有關情況，又對入境處以涉嫌政治理由阻撓封從德入境的做法感到遺憾和予以譴責。他透露若封從德成功入境，支聯會計劃邀請他在晚會上台發言，認為香港政府阻撓封從德入境，旨在不想讓北京看到這個令中央尷尬的場面，又批評做法削弱「—國兩制」。他表示，封從德早前為港人親撰信件，稍後支聯會將發布信件內容。

六四事件過後，21名學運領袖被北京市公安局通緝，封從德是其中之一，封從德當時與另一學運領禮和當時的妻子柴玲流亡到法國，封從德其後留在法國完成博士學位，現居美國。

政務司司長張建宗被問及事件時，他指入境處在處理入境個案有一定政策，不會評論個別個案。

封從德今天下午乘搭飛機抵港，惟被拒入境。（支聯會提供）