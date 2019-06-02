【六四三十】尖沙咀悼念六四　巫堃泰：邀林榮基拍片發言

周二為六四事件30周年，議政平台「立言香港」委員巫堃泰、葵青連結動力召集人張文龍，將於當晚第二次在尖沙嘴文化中心外場地舉辦「悼念天安門屠城死難者」晚會。主辦方表示，不同意支聯會倡議「平反六四」及「建設民主中國」的論調，故選擇另行悼念，「形式和去年一樣，無口號，無唱歌」。

巫堃泰（右）和張文龍（左）將於六四當晚在尖沙咀舉辦六四晚會。（鄭子峰攝）

主辦者表示已獲警方發出不反對通知書，巫堃泰預計出席人數與去年相若，大約150至200人。主辦方除作網上宣傳，另外召集一批近年一直自發於尖沙咀悼念的人士。巫表示，整個社會都將焦點寄放於6月9日民陣「反送中」遊行，相信參與市民會有所取捨，他認為六四當晚參與人數並不重要，「最緊要係大家有悼念嘅心」。

主辦方當晚將邀請在理大民主牆風波中受罰的學生代表李傲然到場分享感受，另外亦有邀請現正流亡台灣的銅鑼灣書店負責人林榮基透過短片發言。巫表示，這班人雖然遭特權打壓，但仍然在不同渠道發聲，「他們透過不同的崗位、即使在海外亦繼續為香港做事，我希望參加集會的人亦不要放棄」。

主辦者同時邀請於台北舉行六四悼念的協辦團體及講者透過短片向港人分享，包括台灣人權促進會秘書長邱伊翎，以及被拒入境香港的台灣中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人。巫堃泰稱「台灣人悼念六四，不會站在愛中國的立場，這一點我們理念相近」，認為是次集會是以「香港本位」角度出發。

集會於自由戰士像下舉行。（鄭子峰攝）