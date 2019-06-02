【逃犯條例】6.9大遊行　民陣獲不反對通知書　警仍拒東角道起步

民陣下周日（9日）發起遊行，反對《逃犯條例》修訂，民陣今天（2日）晚上表示，收到警方發出的不反對通知書，不過民陣批評警方不願讓步和拒絕溝通，以「大石壓死蟹」方式逼使民陣按照警方安排舉辦遊行，包括必須從維園草地出發、不開放軒尼斯道東行線，以及全面封閉崇光百貨外的軒尼詩道過路處，不容市民中途加入。 不過民陣表明不會就遊行安排上訴，指香港最重要是反對修例和讓最多市民透過合法遊行表態。

民陣批評警方大石壓死蟹。（資料圖片/梁鵬威攝）

民陣上周與警方會面討論遊行安排，民陣要求以銅鑼灣東角道起步，並開放4條行車線和電車路，容許市民中途加入遊行，惟會面最終不歡而散。民陣召集人岑子杰當時稱警方以命令的態度，要求民陣必須以維多利亞公園草坪作遊行起步，並只能使用3條行車線。

民陣今天晚上表示，收到警方發出不反對通知書，批評警方不願讓步和拒絕溝通，以「大石壓死蟹」方式逼使民陣按照警方安排舉辦遊行，包括必須從維園草地出發、不開放軒尼斯道東行線，以及全面封閉崇光百貨外的軒尼詩道過路處，不容市民中途加入。

民陣形容做法如「警權無限大，人權被出賣」，對警方做法深感憤怒。不過他們表明不會就遊行安排上訴，指香港最重要是反對修例和讓最多市民透過合法遊行表態。

遊行將以銅鑼灣維多利亞公園中央草坪為起點，下午2時半集合，3時正式起步，經高士威道、禮頓街、伊榮街、邊寧頓街、軒尼詩道西行車路、金鐘道、樂禮街、夏愨道和添美道，遊行至立法會外行人路。