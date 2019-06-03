【六四事件】朱耀明指當年美只收著名民運人士　關鍵在法國協助

今年是六四事件三十年，「六四」學運領袖封從德昨（2日）從東京飛抵本港，欲出席周二（4日）的維園燭光晚會，惟入境時被入境處人員帶到房間問話，及後拒絕他入境，並原機遣返東京。 支聯會常委朱耀明今（3日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，封從德來港被拒一事屬意料之內，強調民運人士能否入境顯示地方的自由度。朱耀明認為民運人士即使「入到境能夠做啲咩呢」，反映中國政府對六四事件仍然介懷。 朱耀明又透露，早前曾與「黃雀行動」關鍵人物之一，當時法國駐港副領事夢飛龍在法國會面。朱憶述，當年美國只接收著名民運人士，但夢飛龍則願協助其他民運人士赴法，包括為他們安排假證件離港。

朱耀明稱封從德來港被拒一事屬意料之內，強調民運人士能否入境顯示地方的自由度。（資料圖片/張浩維攝）

朱耀明表示，當年在1997年回歸前曾協助學運領袖柴玲來港，目的是以此為例，顯示回歸前有民運人士來港，惟回歸再嘗試協助民運人士來港不成功，他稱唯一令他意外的是學運領袖熊焱曾成功來港。

臨當年有份參與「黃雀行動」的朱耀明曾探望流亡海外的民運人士。談及六四運領袖柴玲和封從德時，朱耀明稱必要提及一名任職「行船」的「無名英雄」（阿雄）。阿雄原本負責帶柴玲和封從德到香港深水埗交給接頭人便要離開，怎料接頭人得悉是柴玲和封從德後拒絕接收，阿雄眼看無人在港接濟他們，決定留港協助，更特意帶他們添置新衣服，以免被人認出。

阿雄其後陪同二人到中大聯絡支聯會尋求協助，最終柴玲和封從德最終在支聯會協助下流亡法國，而阿雄亦因協助二人亦未有如期回國，最終同樣流亡法國。

法國副總領事夢飛龍 助民運人士流亡海外

另一名在「黃雀行動」中的關鍵人物是法國副總領事夢飛龍。朱耀明憶述當時李柱銘曾聯絡美國領事館，惟美方稱願意接收較出名的民運人士；而夢飛龍則願意提供協助。朱耀明說，當時會向民運人士提供兩張文件，一張是假名用作出境；另一張則是真名作入境之用。朱耀明指，最近曾往法國與夢飛龍會面感非常滿足，他曾問對方，當時承諾協助民運人士是將其事業前途押上去，當時有否獲上司許可？夢飛龍回應指「當時諗住救得一個就一個，是最本能的反應。」

朱耀明稱，難估計《逃犯條例》修訂後，會否影響在法的民運人士或曾協助的人士，但修例令到想講述拯救內地民運人士故事的書無法出版，令香港市民未能了解真相。（資料圖片/李澤彤攝）

談到近日政府修訂《逃犯條例》惹爭議，會否擔心修例後當初協助民運人士的人有機會遭移交？朱耀明稱，難以估計《逃犯條例》修訂後，會否影響在法的民運人士或曾協助他們的人士，但修例令想講述拯救內地民運人士故事的書無法出版，令香港市民未能了解真相。不過他相信若政府有意拘捕的話，用甚麼罪名都可移交，如在國內的基督教教會，中國都視他們為經濟犯而拘捕。