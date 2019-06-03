【六四三十】港大民調： 59%受訪者支持平反六四　較去年升4%

明日為六四事件30周年，港大民意研究計劃今日（3日）最後一次發放六四事件周年調查結果。支持平反六四的受訪者比率有59%，較一年前升4個百分點，而不支持平反六四的比率略跌1個百分點至23%。

市民今年對支聯會的評分顯著上升。（資料圖片/梁鵬威攝）

港大民研於5月20日至23日，由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問了1013名香港居民。大部分巿民繼續認為香港人有責任推動內地民主及經濟發展，而如果要權衡香港人應偏向推動中國民主與經濟發展之間的比重，一定要二擇其一的話，比率則為44%對31%，前者錄得1993年有紀錄以來的新高。

若要權衡中國現時需要發展民主，與經濟之間的比重二擇其一的話，比率就是50%對31%，前者同樣為1993年有紀錄以來的新高。

對支聯會評分顯著上升3.3分

對比一年前，市民對支聯會的評分顯著上升3.3分至50.3分，反對解散支聯會的比率為53%，繼續高於支持解散的20%。分析顯示，巿民的年紀愈輕，愈傾向認為中國政府當年處理事件的手法不對，愈認同北京學生的做法，又愈傾向支持平反六四，大概顯示年輕一輩對民主的追求。

而認為當年北京學生做法正確的比率，上升2個百分點至52%；但認為當年學生做法錯誤的，同時增加3個百分點至21%。至於認為當年中國政府處理正確的比率，仍只有13%，較去年微增1個百分點；認為處理錯誤的的比率，則維持大比數的68%。