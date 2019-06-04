【六四三十】藍奕邦po《六月》歌詞　藝人fb貼文悼念：沒有遺忘

今日是六四事件30周年，各界人士發起悼念活動，有藝人和歌星亦在facebook上發貼文，悼念六四。香港唱作人藍奕邦於fb上分享《六月》歌詞，並配文「毋忘三十」公開悼念六四；歌手吳彤亦在fb貼出自彈自唱《黃雀飛》的影片，稱「30年默默過去，我們都沒有遺忘」。

歌手藍奕邦希望大家毋忘六四。（藍奕邦fb）

本港藝人和歌星因受公司及廣告商限制的香港藝人，一向甚少在政治議題發聲。不過，今日正值六四事件30周年，多名藝人和歌手無懼限制，在其社交平台公開悼念六四。

藍奕邦在fb貼出《六月》的歌詞，「別恨自己生於這悲情世代 怎麼永垂不朽 轉眼亦已不再 像六月天空都會忽然飛霜」，希望大家毋忘六四。

移居溫哥華的歌手吳彤亦在fb貼出自彈自唱《黃雀飛》的影片，「黃雀飛 飛過懸崖那海裡 飛到誰人已心碎 就算必須繼續拼命進取」，黃雀意指「黃雀行動」，是六四事件後，香港人協助內地民運人士逃亡的一個行動。

藝人歐錦棠則在fb上載貼圖，寫上「六出紛飛等閒事 四時八節行如儀 三世輪迴難釋念 十日並出待何時」藏頭詩，每行頭一個字加起來就是「六四三十」。

一向就政治議員發聲的藝人王宗堯，亦在fb上以英文撰寫「顏色或許會褪色，但記憶不會，我們也不會忘記」，並加上「#六四三十」的標籤。