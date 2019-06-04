【六四晚會】有市民為反《逃犯修例》而來　一生首到維園高舉燭光

《逃犯條例》修訂掀起滿城風雨，有市民特意參與「六四」維園燭光晚會，盼在悼念學運的死難者同時，也能夠發出反對政府修例的呼聲。 70歲的張女士首度岀席維園燭光晚會，她明言參與集會是因反對《逃犯條例》修訂，也是為捍衛香港的自由而走岀來。她表明絕不會缺席周日（9日）的遊行，盼「多人行岀來嚇窒佢（政府）」。

（余俊亮攝）

張女士表示，撐傘參與燭光晚會是為了反對《逃犯條例》修訂，同時也為了香港自由而走岀來。



張女士表示，參與燭光晚會是為了反對《逃犯條例》修訂，同時也為了香港自由而走岀來，「咁多人為咗我地做咁多嘢，我都係做返少少」。張女士又表示，討厭特首林鄭月娥「講大話」，批評她不願面對民意，亦不願辯論，「我最憎人講大話。」

張女士指連同這次，已是今年內第四次為反對《逃犯條例》修訂而參與遊行集會，周日的遊行她亦絕不會缺席，「多人行岀來嚇窒佢（政府）」。

對於六四事件，她稱當年看著電視見證事件，感到非常難過，「如果自己嘅子女咁樣（遇害），我會點呢？」除了身體力行參與晚會，她亦呼籲其兒子和朋友參加晚會。

維園以外，銅鑼灣崇光一帶同樣擠着前來悼念的人群，有人更手持反對逃犯條例修訂的標語。（張浩維攝）

已岀席晚會二十多年的何伯，他憶述當年從電視看到清場畫面後整晚睡不著，他稱從電視中看到「坦克碌過去」、「睇到眼淚都忍唔住，手無寸鐵（的學生）」。他坦言香港回歸之後已經改變不少，六四歷經三十年、雨傘運動都不成功，相信政府會秋後算帳，難為下一代，「貪污5000萬元就有得做高官」。何伯伯稱，「有得記念就記念，岀年都唔知有無得嚟。」

▼【六四三十】30關鍵人物今安在？▼