【六四晚會・有片】戒嚴部隊軍人之子舉起燭光：六四定義港人身份

今日是六四事件30周年，維園舉行燭光集會，悼念六四死難者，每年都有不少居港內地人或專程來港的旅客參與。90後歷史系畢業生趙先生，身份有點特別，他從內地來港讀書和工作，近期獲得香港永久居民身份，他的父親曾是當年戒嚴部隊的軍人，負責在六四後控制新聞機構，實施新聞封鎖。趙先生曾因為父親的身份，覺得自己「在歷史前抬不起頭」，他在香港更全面認識到六四的歷史，希望以維園的燭光，寄託自己對中國民主的盼望，和強化自己作為香港人的身份認同。

趙先生（化名）的父親是1989年戒嚴部隊軍人，負責控制新聞機構實施新聞封鎖，他曾因父親的身份在歷史上抬不起頭，來港讀書後才全面認識六四歷史。成為香港永久居民的他，今年參與六四燭光集會，認為六四定義了港人的身份。（余俊亮攝）

父親為戒嚴軍人 負責控制新聞機構

趙先生（化名）是90後，父親是八九民運期間戒嚴部隊的軍人，但並非前線開槍鎮壓的部隊。幼時趙先生便隱約聽父親提起過六四時負責進駐和控制新聞機構的經歷，不過大多數時候父親對此事仍是諱莫如深。

中學畢業後，趙先生赴港學習歷史，更全面接觸到了相關歷史真相，對六四罹難的學生民眾感到同情。最近趙取得了香港永久居民身份，並第一次以香港人身分前來維園悼念，除了表達對中國民主進程的希望之外，他更覺得參與這樣的活動能夠增強對自己獨特身分的認知。

八九民運期間，《人民日報》發表四二六社論，將學運定性為動亂。之後中國不同機構的新聞工作者，參與遊行，反對四二六社論，要求新聞自由。（支聯會提供）

來港後始全面了解事件

趙的父親並非天安門廣場上清場的軍人，但1989年6月4日下午至夜晚被派遣進駐新聞機構，實施新聞封鎖，未見血腥場面。趙憶述父親曾提及軍隊進入新聞機構後，所有喊民主口號的員工都立刻噤聲，因而父親一直認為參與者都是「投機份子」，對整個民運持負面印象；不過亦曾表示，現時仍未能全面了解事件，要等中央文件解密後，才能更知道始末。

生在軍人家庭，父母管制較嚴格，趙先生說，他來到香港後，一直在學習歷史，從史料及傳媒報道中釐清八九民運的始末，認為六四是一場「歷史悲劇」，更言八九民運最終以六四屠殺收尾，中共要負大部分責任。在趙先生眼中，中共由始至終缺乏與人民溝通的能力，「一直以敵我意識來處理一切問題。」

趙先生（化名，左）父親是戒嚴部隊軍人，他說父親雖然無直接開槍鎮壓，但對六四的歷史諱莫如深，直至來港後才全面認識六四歷史。（余俊亮攝）

舉起燭光表達對民主盼望 強化港人身份認同

在港生活的這些年，趙亦經歷了包括雨傘運動在內的社會運動，也見證了香港年輕一代試圖與六四劃清界線的過程。作為戒嚴部隊軍人的子女，他感覺身份矛盾，「我們家庭站在了歷史錯誤的一面，站在與人民對立的一面」，時感到在這段歷史面前有些抬不起頭，此前亦只出席過一次維園燭光集會。

近年他成為香港永久居民，在六四30周年的今日，他決心再次來到維園參與燭光悼念集會，一方面表達對中國民主化進程的盼望，另一方面亦是增強對自己獨特身分的認知，「總有人說紀念六四只是愛國活動，但我認為六四之前『香港人』的感念是模糊的。香港對六四一直以來的支持，顯示了香港對民主、法治價值的堅守，才真正定義了香港人的identity（身份認同），我們應當一起撐住這個活動。」

不過趙先生一直未向父親提及自己曾多次參加六四晚會，亦沒有與父親討論六四。

中共一日未認錯 六四仍是進行時

和趙先生相約前來的葉小姐（化名）是第一次參加維園燭光悼念活動，雨傘運動那年她來到香港，由此了解六四的歷史，形容看到史料的當下一瞬間淚流滿面。

香港各大媒體自5月起就湧現大量關於六四30周年的報道，葉小姐亦曾將文章分享到微信中，沒想到卻遭到香港友人的「友善提醒」，讓她不要再分享類似文章，事情已經過去30年，再提也沒有意義。

由此葉小姐決心參與六四30周年的維園燭光集會，寄託哀思。她認為，六四的後果和傷害並未因為時間而消失，無論是決策者還是罹難者，傷痛依然持續，「中共一日未認錯，六四就仍是進行時。」

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內地遊客：香港領導人變得像內地

來自華東的王先生藉來港旅遊，靠翻牆得悉六四晚會，因此一家四口今日到維園現場感受氣氛。他表示，六四事件發生當年，他只有約20歲，「當時覺得是一場動亂，後來內地有幾年曾一度開放資訊，我從網上了解到是怎樣一回事。」他認為現在政治氣侯下自由越收越緊，「香港的領導人也向內地靠，兩邊變得越來越像，這一次集會感覺可能是最後一次。」

王先生稱，在內地不會與任何人討論或提到六四事件，「不敢講呀！」但他表示，待兒子再大一點，會跟他們說六四真相。王先生指向現場印有天安門民運人海的巨型海報，「坦白說，我也不希望他們日後參加這種集會，這種犧牲受傷只會令父母傷心。」既然如此，為何要跟兒子談論六四？「你可以不需要激進，但心入面要做個明白人，要知道實際發生什麼事。」