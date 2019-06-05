【政壇諸事町】何啟明帶「老鼠」開會　何俊賢放象哥身上：鬥獸棋

工聯明何啟明今(5日)在立法會大會提口頭質詢，關注鼠患問題及人類感染大鼠戊型肝炎，他更帶同三隻仿真度高的道具老鼠發言，立法會主席梁君彥曾要求他收起，不過何啟明曾提出反對，最終梁君彥稱可能影響立法會衛生，所以要求他收回。 不過道具老鼠亦獲議員喜愛，民建聯何俊賢就在facebook上載人稱「象哥」黃定光與道具老鼠的合照，笑稱「香港的老鼠多到連立法會的象也要吃了」，更hashtag「鬥獸棋」、「全城滅鼠」。

工聯明何啟明在立法會大會提口頭質詢，關注鼠患問題及人類感染大鼠戊型肝炎，他更帶同三隻仿真度高的道具老鼠發言。（李澤彤攝）

何啟明會後向記者指，自己這次準備三隻老鼠及一個籠，其中兩隻黑色、一隻啡色，全部都是在網上淘寶回來，他笑言所有道具加起來只需要100元左右。他稱原本希望帶同道具「嚇」食物及衞生局局長陳肇始，想對方更關注鼠患議題，不過對方不怕，反而最怕的是一直關注鼠患問題、曾自稱「鼠王芬」的經民聯梁美芬。何啟明稱，聽說梁美芬因為怕老鼠所以才關注滅鼠情況。

民建聯何俊賢就在facebook上載人稱象哥黃定光與道具老鼠的合照，笑稱「香港的老鼠多到連立法會的象也要吃了。」（何俊賢facebook）

何啟明於大會指，據報道提及，捉一隻老鼠要3700元、捉三隻老鼠要11000元，「倒不如畀民間獎金」，相信可成功捕捉更多老鼠。他稱由司長領導的督導委員會成效普通，問及政府如何改善滅鼠的成效？

陳肇始回應時表示，政府已投效9100萬元給予不同部門，如有需要會追加，強調政府樂意投放資源。至於跨部門協作方面，她認同要加強，提及去年7月已升格委員會工作，定立三方目標，即預防、加強協作及監察，「嚴陣以待防鼠、滅鼠」。