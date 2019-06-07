【逃犯條例】端午大混戰　親政府團體衝出馬路　有區議員遇襲

《逃犯條例》修訂飽受社會非議。正值端午節，約20名社民連成員就趁屯門舉行龍舟競渡賽，特首林鄭月娥到場期間，舉起「林鄭賤稯」的稯形道具及「賤稯鄭后」的卡通林鄭月娥紙牌，抗議修例。 不過，同場亦有立場相反的「保公義撐修例大聯盟」及民建聯、地區村民團體就不同議題示威。民建聯其後更與撐修例聯盟合流，約20人一度衝出馬路，試圖接近反修例人士的示威區；同時民主黨、民協兩黨也有約30人趕到反修例，現場數十名立場相左示威者在警員分隔下互相叫囂、呼喊口號，形同「混戰」。 此外，在場內，亦有獲邀觀賽的屯門區議員和政黨社區主任，在舉起請願標語時，遭未表明身份人士「箍頸」及摔倒在地，施襲者身穿主辦單位「屯門龍舟競賽委員會」制服。主辦方得到屯門區議會贊助。

民主黨社區主任盧俊宇報稱跌傷及腰部扭傷。（余俊亮攝）

社民連梁國雄、曾健成等20多人上午約11時到屯門向林鄭月娥示威，眾人高呼「古有鄭后亂政、今有月娥伐民、賤種林鄭下台、撤回送中惡法」等口號。

梁國雄解釋，端午節源於屈原投江殉國，而當年陷害屈原的則是「楚后鄭袖」，而當今則有林鄭強推惡法，將港人送入虎口。

不過，林鄭尚未抵達，現場即幾近爆發衝突。原本在場請願，關注西鐵南延線的民建聯屯門區議員葉文斌、曾憲康等人，就不滿社民連示威區較接近林鄭月娥抵達的入口。他們與撐修例的親政府團體一同衝出馬路，又向警員叫囂。擾攘約10分鐘後，警方讓步，允許其在入口另一邊示威。同時有其他泛民政黨人士亦趕到，加入社民連一方。

雙方就此互相呼喊撐修例和反修例的口號，持續約半小時，林鄭則於10多名警員保護下，從一片示威示威聲中，進入大會場地。

林鄭進入會場後，場內亦發生衝突。民主黨區議員何杏梅及社區主任盧俊宇在觀看賽事期間，舉起反修例的標語和市民聯署。盧隨即遭到穿著大會「屯門區龍舟競賽委員會」白色制服，但未表明身份人士從後「箍頸」及「抱腰」，何更稱被人用雨傘襲擊。

兩人在推撞下被驅趕到看台下，期間盧一再遭人「箍頸」，他更一度被人摔倒在地，惟在場警員沒有阻止或拘捕任何人士。

盧俊宇事後報稱跌傷及腰部扭傷，表示極度失望和憤怒，會求醫後向民主黨尋求法律意見，不排除事後保安追究大會責任。

何杏梅則表示，他和盧均有觀賽門票，賽事亦由區議會贊助，作為區議員不理解為何會在進行溫和示威時，遭場地不明身份人士暴力對待，而大會和警方無動於衷。