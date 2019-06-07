【逃犯條例】逾70人權及非政府組織聯署反對：變相令香港變成內地

國際特赦組織、香港人權監察和人權觀察，就《逃犯條例》修訂建議向特首林鄭月娥再次發出公開信，表明擔心修訂建議將嚴重侵犯人權，可針對異見人士、人權捍衛者、記者等，「變相令香港變成中國內地一樣」，公開信已獲超過70間本地及國際人權組織和非政府組織共同簽署。

逾70人權及非政府組織聯署致林鄭的信，表示反對修例，稱將變相令香港變成內地一樣。（資料圖片／歐嘉樂攝）

參與簽署的人權組織有中國維權律師關注組、無國界記者、台灣人權促進會等；非政府組織則包括活在觀塘、加拿大香港之友、澳港聯等。

公開信由人權觀察中國部主任索菲・理查森、香港人權監察總幹事羅沃啟和國際特赦組織香港分會總幹事譚萬基致函給特首林鄭月娥，指將引渡安排延伸至中國內地的修訂，會讓香港政府能移交香港境內的任何人（不論是香港居民，前往香 港旅行或工作的人士，甚至只是過境人士）及他們所持有或管有的物。

他們亦關注建議修訂中，任何人被控「協助、教唆、慫使或促致他人犯《逃犯條例》所述的罪行，或（作為犯該條例所述罪行的事實之前或之後的從犯）煽惑他人犯該條例所 述的罪行，或企圖犯該條例所述的罪行」，亦屬於可以被引渡的罪行。

他們解釋，基於中國的司法制度缺乏獨立，並有其他程序上的缺陷引致不公正的審判，他們擔憂修例會令香港境內任何從事與中國內地有關之工作的人士有風險，包括人權捍衛者、傳媒工作者、非政府組織員工及社工，「即使當該罪行被指發生時，該人士並不在中國內地」，他們促請政府立即撤回修例。