【政壇諸事町】6‧9反修例遊行　林鄭月娥日程滿滿　遠至橋咀島

修訂《逃犯條例》爭議全城關注，法律界、學界、宗教界等紛紛發表聲明，促請當局擱置修例，民陣本周日（9日）亦將發起第三次反修例遊行，預料有高達30萬人參加，屆時特首林鄭月娥將會如何回應民意是關注點之一。 《香港01》綜合林鄭月娥本周日（9日）的行程，發現她於當日非常忙碌，由朝到晚連走三場活動，行程遍及西貢橋咀島、大埔科學園和海洋公園。

民陣將於本周日舉辦反修例遊行，預計有大量市民上街。（資料圖片／李澤彤攝）

行政長官林鄭月娥公務繁忙，上任後除了馬不停蹄地外訪外，出席本港的公開活動亦是不遺餘力。她本周日由早上到傍晚，將會出席三場公開活動，包括早上到西貢橋島出席「重建橋咀碼頭」啟用典禮，中午到科學園出席港科院活動，傍晚就到海洋公園，與中聯辦主任王志民出席新家園主辦的「四海一家」授旗禮，行程可謂相當豐富。



林鄭本周日路線圖

11:00 西貢橋咀碼頭→14:30 大埔科學園→16:00海洋公園

林鄭月娥於當日將會走訪多場活動。（資料圖片／歐嘉樂攝）

恰巧本周日民陣發起反修例遊行，上次民陣於4月28日發起反修例遊行，有高達13萬人出席，聲勢不俗。繼政務司司長張建宗回應遊行人數時拋下一句，「遊人數多寡並非重點」，強調政府有必要堵塞現有法律漏洞，被質疑漠視民意後，本次政府會如何回應遊行數字甚為關注，林鄭將會成為傳媒的追訪對象。

這代表記者們當日或最少要「兵分兩路」，一夥記者採訪遊行，另一夥記者則陪同林鄭出海前往西貢橋咀島，再到大埔科學園及海洋公園，儼如「出海、新界半天遊」並以主題公園結尾。

再加上面對越來越多社會團體表態反對修例，政界預料本周人的遊行人數或會再創新高，或甚引發零星衝擊事件，不僅當局及警方早已嚴陣以待，傳媒亦不敢怠慢。