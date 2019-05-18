林鄭月娥前往江門考察　參觀貨櫃組合屋廠房

特首林鄭月娥日前進行粵港澳大灣區考察，訪問惠州及廣州。林鄭月娥今日（18日）在政制及內地事務局局長聶德權陪同下，前往江門繼續考察。 林鄭月娥表示，自上任至今已先後訪問澳門及大灣區內九個城市，令她對各市的特點和優勢有更深刻的認識。她又指，香港會按中央政府今年2月公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，積極加強與各市的合作，互補優勢，攜手打造世界一流灣區。她將於明日結束行程回港。

行政長官林鄭月娥（左二）在江門參觀一間生產和建造「貨櫃組合屋」的集團廠房。（政府新聞處）

訪新會陳皮村 考察李錦記廠房

林鄭月娥在早上先到中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司，參觀旗下生產和建造「貨櫃組合屋」的廠房。據了解，該集團表示，組合屋設有廁所、水電的設施，內部裝修會先在廠房完成，再運到工地直接組裝，以減低損耗和縮短建造時間。該公司為建造業議會位於九龍灣的「組裝合成」建築法展現中心供應建築組件。

林鄭月娥一行隨後前往新會陳皮村，了解相關產業的發展，又訪問中車廣東軌道車輛有限公司，考察該公司有關軌道交通車輛的製造、維修和相關產業服務，以及考察李錦記集團在江門市新會的生產廠房，了解其自動化生產技術和品質管理情況。

在午後，林鄭月娥轉往廣州番禺，考察港人創辦的祈福醫院。她在傍晚到廣州出席首屆粵港澳大灣區媒體峰會的歡迎晚宴。峰會的主題為「一流灣區、媒體擔當——媒連粵港澳，融通大灣區」。她明日亦會將出席活動的開幕式並致辭，然後結束行程回港。