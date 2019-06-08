【逃犯條例】陳健波：港人處中美夾縫　要自求多福勿為中央添煩亂

港府修訂《逃犯條例》內容飽受社會各界非議。民陣將於號召市民明日（9日）遊行，抗議修例，預料遊行人數可能創近年新高。 反修例遊行前夕，財委會主席陳健波出席商台節目《政經星期六》時表示，政府無法在法案委員會階段「最好嘅時間」解釋條例，令人感到可惜。他又指，香港身處中美貿易戰的夾縫當中，港人要自求多福，思考是否要在逃犯條例一事上，為中央添煩添亂。

陳健波指，香港身處中美貿易戰的夾縫當中，港人要自求多福，思考是否要在逃犯條例一事上，為中央添煩添亂。（資料圖片/李澤彤攝）

陳健波又表示，移交的罪行，必須刑期7年或以上，已令修例只有「極少數人受影響」，「大家如果肯靜心聽政府講，包括人身保護令同其他行政措施」，則不應該反對修例。

出席同一個節目的盧偉國亦表示，政府已從善如流，將可移交罪行的量刑標準上升到7年或以上，做法更加清晰。他又指，國際上有很多著名例子，即使兩地法律和一些基本理念不同，也有移交安排，「移交逃犯是國際慣例，如果未有完善，完善是應該要做的事」。

早前立法會秘書處處理《逃犯條例》的法案委員會事宜時備受非議，陳健波則提及秘書處在立法會審議爭議性議題時的角色，指「無論如何秘書處都不會讓主席亂來」，如主席要做不合規矩的事情，秘書處一定不容許主席去做，「希望大家不要再破壞（秘書處）香港的珍寶」，他又透露，有幾次秘書處職員哭泣，「因為有啲事情真係對佢哋唔公道」。