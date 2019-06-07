【逃犯條例】黃耀明、陳日君拍片呼籲遊行　預視修例後香港景況

政府提出修訂《逃犯條例》，事件引起社會及國際迴響，民陣周日（6月9日）將舉行反對修訂《逃犯條例》大遊行。民陣昨日於Facebook發布一段宣傳影片，歌星黃耀明及香港天主教教區榮休主教陳日君樞機等人參與演出，預視修訂通過後的香港景況，指以音樂諷刺社會或將被檢控顛覆國家政權罪，呼籲香港人作出反抗，出席周日反修例遊行。

民陣於本周日發起遊行反對修訂《逃犯條例》，遊行將於下午三時維園草坪起步遊行至立法會。民陣昨日發布一段宣傳片段為遊行造勢，影片分別由歌手黃耀明、社工陳順意、香港天主教教區榮休主教陳日君樞機以及活躍於社運的母親何潔明參與演出，呼籲公眾參與周日的大遊行反抗修例。

民陣發布宣傳影片為周日的反修例遊行造勢。（影片截圖）

憂一國兩制消失 黃耀明助民陣拍片呼籲遊行

影片預視通過修例後香港的景況，憂香港的一國兩制、港人治港、高度自治、法治精神會蕩然無存。片段中當中，四人在通過修例後成為逃犯。黃耀明以音樂諷刺社會，被檢控顛覆國家政權罪，無法以歌曲映照現實；社工陳順意則轉發內地維權社工「被失蹤」消息，而被判顛覆國家政權罪。

陳日君在片段中表示，生而為人都應該擁有免於恐懼的自由。（影片截圖）

影片預視社運參與者將被秋後算帳

此外香港天主教教區榮休主教陳日君樞機就因為關注內地教會的宗教自由，並批評中共逼害大陸神職人員，被冠以走私逃稅等多項經濟罪名，他於影片中提到，「生而為人都應該擁有免於恐懼的自由」；何潔明2013年爭取全民退保，曾向時任行政長官梁振英示威，影片預視通過修例後，她將被秋後算帳，判尋釁滋事罪。

（影片截圖）

民陣呼籲市民參與遊行反抗

影片中四人又質疑有人在是次修例風波中一意孤行，堅持修例最後，最後四人決定選擇反抗，而民陣在帖文中亦提到，假如通過修例，與弱勢同行、自由創作、宣揚民主、改革社會和反抗等也將會成為罪名，並呼籲公眾出席周日的遊行，反對修訂《逃犯條例》。