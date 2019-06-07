【逃犯條例】民主黨周末擺50街站解釋修例內容　籲6．9上街遊行

民主黨今日(7日)在黃埔擺街站，呼籲市民星期日參與反《逃犯條例》遊行。民主黨主席、立法會議員胡志偉表示，周末會在各區擺放約50個街站，向市民解釋修訂《逃犯條例》內容。

民主黨周末會在各區擺放約50個街站，向市民解釋修訂《逃犯條例》內容。(盧翊銘攝)

民陣將於6月9日舉辦反修訂《逃犯條例》」遊行。胡志偉表示，不少市民不信任內地司法制度，加上官員解說違反邏輯，感到愈來愈多人關心修例，民主黨周末會在各區擺放約50個街站，向市民解釋修例內容。

對於5名泛民議員，昨午(6日)於立法會會議完結後留守議事廳，部份人晚上被保安抬走清場。立法會行政管理委員會亦就事件召開緊急會議，稱為配合下周三大會恢復二讀逃犯條例修訂，採取多項特別措施確保會議順利舉行，包括除了秘書處安排的導賞團外，立法會只接待不超過30名公眾人士旁聽，議員助理不能進入一至三樓，議員訪客午夜至清晨六時，不能留在大樓內。

胡志偉則批評措施對議員執行職能造成不便，指立法會大樓是支援代議士的場地，無理由諸多限制。

民主黨呼籲市民周日參與反《逃犯條例》遊行。(盧翊銘攝)

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