【逃犯條例】泛民動員上街反對　建制號召20艘漁船海上巡遊撐修例

政府下周三將會把極具爭議的《逃犯條例》修訂草案交付立法會大會恢復二讀，民陣今日(9日)舉行第三次反修例大遊行，多個民主派區議員和地區組織響應，自發在各區安排旅遊巴，免費接載市民到銅鑼灣參加；建制派方面則呼籲遊行人士不要作出違法行為，漁濃界議員何俊賢及香港漁民團體聯會今日則會號召20架漁船，在維多利亞港上發起海上巡遊，支持修例。

民陣今日發起「守護香港反送中」大遊行。（資料圖片／李澤彤攝）

支持和反對修訂《逃犯條例》的聲音兩極，本港今天在陸上和海上均會有大型「遊行」就修例表達意見。民陣今日發起「守護香港反送中」大遊行，下午三時在銅鑼灣維園草地集合出發，沿高士威道、邊寧頓街、夏愨道，一直遊行到金鐘立法會大樓，大會預計會有超過30萬人響應。

為了方便市民參加遊行，多個民主派區議員和地區組織自發安排旅遊巴免費接載各區市民到銅鑼灣參與遊行，上車地點包括馬灣（需收費）、荃灣、長沙灣、荔枝角、馬鞍山、將軍澳、屯門、粉嶺等地。

漁農界號召多達20艘漁船在維多利亞港巡遊撐修例。(何俊賢fb圖片)

立法會漁農界議員何俊賢及香港漁民團體聯會主席張少強則發起「海上遊行」，號召多達20艘漁船，於今午1時正齊集維多利亞港進行海上巡遊，掛上「撐修例」、「保平安」等橫額，表達漁濃界支持修例，期望立法會可儘快通過條例草案。