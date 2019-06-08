【逃犯條例】陳弘毅稱政府低估社會反應　倡下個立法年度全面檢視

政府修訂《逃犯條例》惹起爭議，多名法律界重量級人物相繼發聲，對修例表達憂慮。基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅接受now 新聞台專訪時表示，整個修例過程時間倉促，政府亦低估了社會的反響，建議當局在下一個立法年度，再全面檢討《逃犯條例》，包括增加對被告人的保障。

陳弘毅建議當局在下一個立法年度再全面檢討《逃犯條例》。（鄧倩螢攝）

法律界一直關注政府修改《逃犯條例》，陳弘毅早前撰文曾稱對修例有保留，建議政府考慮「港人港審」、條例不設追溯期等，但後來又指不再堅持這些建議，改為建議完善現有的修例，包括賦予香港法院更大權力，以便檢視提出移交申請的地方是否具公平審訊。

陳弘毅接受now 新聞台專訪時，再提出政府應在下一個立法年度，全面檢討《逃犯條例》，包括增加對被告人的保障。陳弘毅認同當局低估了社會對修例的反應，「可能特區政府認為，這個特別移交安排是一個一般普遍的安排，並非針對內地，但市民卻特別擔憂這一點」。

對於律師會提出增加人權保障等建議，陳弘毅認為值得研究，但政府基於台灣殺人案，要在7月結束前通過修例，相信無法納入今次草案。他又認為，當局討論修例的時間倉卒。