【逃犯條例．懶人包】今日遊行人數達甚麼水平？最多人上街非0371

民陣今午（9日）舉行反對修訂《逃犯條例》遊行，召集人岑子杰遊行前預計有30萬人參與，上次民陣於4月28日發起反修例遊行，已有高達13萬人出席，聲勢不俗，預料今日參與遊行數字有機會創下新高，屬2014年雨傘運動後，最多港人參與的一次遊行。 民主派人士認為《逃犯條例》的嚴重性，比2003年《基本法》23條立法，對制度造成的衝擊更大。當年23條立法，在7．1當日有多達50萬香港人上街反對，終迫使當局撤回立法，時任行政長官董建華「腳痛下台」，在港人心中留下深刻印象。

雨傘運動一役後，社會遊行的數字便每下愈況。（資料圖片）

2003有高達50萬人上街反對23條立法成為香港經典的一幕，遊行人數被視為港府聆聽民意其中一個指標。2012年7月的「反對國民教育科遊行」，主辦方稱有逾9萬人參加，最終迫使梁振英政府撤回德育及國民教育科。要數遊行數字最高的一次，並非2003年50萬人上街，而是2004年以「爭取07、08年雙普選」為主題的七一遊行，民陣稱有多達53萬人上街反對。

隨著2014年12月「雨傘運動」以清場告終，不少年輕一代深感遊行和集會已無法追求民主，港人彌漫着政治無力感，此後參與社會遊行的數字便每下愈況，即便是面對有立法會議員被DQ，在2016年11月發起的「守護香港法治，反對人大釋法」遊行，民陣的數字顯示只有1.3萬人參加，警方數字只有8000人。繼而是2018年1月的反對高鐵「一地兩檢」遊行，民陣數字是有約一萬人參加，警方就稱最高峰時期有6200人參與。

不過，隨着反對《逃犯條例》的爭議越演越烈，近來參與遊行的人數有所回升。在4.28的反修例遊行，民陣數字稱有13萬人上遊抗議；六四事件30周年的維園燭光晚會，在反修例的氣氛籠罩下，亦有高達18萬人參與悼念。

換言之，如果今日遊行人數如外界估計般有30萬人（民陣宣布），便會成為每年「七一」遊行以外最多人的遊行。

↓↓↓ 上次民陣於4月28日發起反修例遊行，有高達13萬人出席 ↓↓↓

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