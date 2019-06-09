【逃犯條例．懶人包】今日遊行人數達甚麼水平？最多人上街非0371

民陣今午（9日）舉行反對修訂《逃犯條例》遊行，召集人岑子杰遊行前預計有30萬人參與，上次民陣於4月28日發起反修例遊行，已有高達13萬人出席，聲勢不俗，預料今日參與遊行數字有機會創下新高，屬2014年雨傘運動後，最多港人參與的一次遊行。
民主派人士認為《逃犯條例》的嚴重性，比2003年《基本法》23條立法，對制度造成的衝擊更大。當年23條立法，在7．1當日有多達50萬香港人上街反對，終迫使當局撤回立法，時任行政長官董建華「腳痛下台」，在港人心中留下深刻印象。
雨傘運動一役後，社會遊行的數字便每下愈況。（資料圖片）
2003有高達50萬人上街反對23條立法成為香港經典的一幕，遊行人數被視為港府聆聽民意其中一個指標。2012年7月的「反對國民教育科遊行」，主辦方稱有逾9萬人參加，最終迫使梁振英政府撤回德育及國民教育科。要數遊行數字最高的一次，並非2003年50萬人上街，而是2004年以「爭取07、08年雙普選」為主題的七一遊行，民陣稱有多達53萬人上街反對。
隨著2014年12月「雨傘運動」以清場告終，不少年輕一代深感遊行和集會已無法追求民主，港人彌漫着政治無力感，此後參與社會遊行的數字便每下愈況，即便是面對有立法會議員被DQ，在2016年11月發起的「守護香港法治，反對人大釋法」遊行，民陣的數字顯示只有1.3萬人參加，警方數字只有8000人。繼而是2018年1月的反對高鐵「一地兩檢」遊行，民陣數字是有約一萬人參加，警方就稱最高峰時期有6200人參與。
不過，隨着反對《逃犯條例》的爭議越演越烈，近來參與遊行的人數有所回升。在4.28的反修例遊行，民陣數字稱有13萬人上遊抗議；六四事件30周年的維園燭光晚會，在反修例的氣氛籠罩下，亦有高達18萬人參與悼念。
換言之，如果今日遊行人數如外界估計般有30萬人（民陣宣布），便會成為每年「七一」遊行以外最多人的遊行。
↓↓↓ 上次民陣於4月28日發起反修例遊行，有高達13萬人出席 ↓↓↓
過往7．1遊行數字
2003 民陣數字：逾50萬 警方數字：35萬 相差15萬
2004 民陣數字：53萬 警方數字：20萬 相差33萬
2005 民陣數字：2.1萬 警方數字：1.7萬 相差0.4萬
2006 民陣數字：5.8萬 警方數字：2.8萬 相差 3萬
2007 民陣數字：6.8萬 警方數字：2萬 相差 4.8萬
2008 民陣數字：4.7萬 警方數字：1.55萬 相差 3.15萬
2009 民陣數字：7.6萬 警方數字：2.8萬 相差 4.8萬
2010 民陣數字：5.2萬 警方數字：2萬 相差 3.2萬
2011 民陣數字：21.8萬 警方數字：5.4萬 相差 16.4萬
2012 民陣數字：40萬 警方數字：6.3萬 相差 33.7萬
2013 民陣數字：43萬 警方數字：6.6萬 相差 36.4萬
2014 民陣數字：51萬 警方數字：9.86萬 相差 41.14萬
2015 民陣數字： 4.8萬 警方數字：1.96萬 相差 2.84萬
2016 民陣數字：11萬 警方數字：1.93萬 相差 9.07萬
2017 民陣數字：逾6萬 警方數字：1.45萬 相差 4.55萬
2018 民陣數字：5萬 警方數字：9800人 相差 4.02萬