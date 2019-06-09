【逃犯條例】警方千個鐵馬8監察高台擺政總　疑防龍和道遭佔領

立法會將於本周三（12日）恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂，民陣發起的第三次反對修例遊行，將於今日（9日）下午3時由維園起步，料有30萬人上街。 警方將派出1,800名警員維持秩序，近日在遊行終點政府總部一帶，已見警方部署佈防。立法會、政府總部、特首辦及龍和道一帶，昨日所見有逾千個鐵馬，更擺放了8個高台，相信用來控制及監視現場。

警方在龍和道行人路上，放置了很多鐵馬，以及擺放黄色高台，以便警員可監察現場。（麥凱茵攝）

傳有組織進行激烈行動

今日的遊行會由維園中央草坪出發，沿高士威道、禮頓道、怡和街、金鐘道西行車路至夏慤道，以立法會道西面及東面行人路及添美道西面行人路為終點，並會在終點有集會。近日不斷傳出會有組織進行激烈行動，甚至重演2014年的佔領行動。

昨日下午在金鐘政府總部所見，警方大致已完成部署，當中重心放在特首辦及龍和道。

海富中心對出只有約20個鐵馬。（麥凱茵攝）

夏慤道未見有「重型」佈防

雖然夏慤道在2014年被佔領人士攻破，但由於遊行會經過夏慤道，因此這裡並非防止被佔領重點。《香港01》記者實地視察發現，警方在海富中心對出，只擺放約20個鐵馬，而一向安置在夏慤道兩邊的鐵馬則整齊地間開行人路及馬路。

添美道西面的鐵馬，主要用以圍住花圃。（麥凱茵攝）

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立法會及特首辦各有200個鐵馬備用

在遊行終點立法會外的公眾入口對出，警方放置了一個高台，並有約200個鐵馬備用；至於中信大廈、夏慤花園等地方，則零散地約有40多個鐵馬放置在路邊。

同樣的佈防也在特特首辦對出行人路，也有一個高台及放置了約200個鐵馬，昨日所見也有一輛警車停在路旁。

▼反逃犯條例遊行路面交通安排▼

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龍和道擺放500個鐵馬

由於金鐘及夏慤道都會封路以供遊行，港島東西交通主要幹道，只餘海濱龍和道。在2014年佔領行動中，警方為確保不被堵塞，和佔領人士多次在這裡對陣，頻頻出現大衝突。昨日所見，警方「重兵部署」龍和道，放置逾500個鐵馬備用，隔開行人路與龍和道，增加由行人路「爬出」馬路的難度，同時擺放了多達六個高台。