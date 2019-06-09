【逃犯條例】港島線多個月台逼爆　銅鑼灣、天后、尖咀站人流管理

政府修訂《逃犯條例》備受爭議，民陣今日（9日）下午3點發起遊行。直至下午1時半，港島線多個月台已逼滿遊行人士，其中金鐘轉港島線已大排長龍，平均要等待兩至三架列車才能上車。 港鐵表示，因銅鑼灣站及天后站人流較多，車站已實施人流管制措施，呼籲乘客要保持忍讓，聽從職員指示。約三時左右，銅鑼灣站、天后站及尖沙咀已實施人流管制，更有不少市民改搭天星小輪「過海」。若市民仍乘坐港鐵前往維園的話，最近的地鐵站為炮台山站及灣仔站。

直至下午1時半，港島線多個月台已逼滿遊行人士。（梁煥敏攝）

直至下午約2時，港島線的北角站、銅鑼灣站及金鐘站的月台已擠滿人潮，其中銅鑼灣站已貼上標示，提到因前往維園方向的E出口已經十分擠迫，建議乘客利用B或C出口離開本站。民陣呼籲市民由天后站進入維園，警方實施人潮管理措施，市民要繞過網球場進入維園草地。

直至下午2時半，由於天后站月台太擠迫，為安全起見，早前一列往柴灣方向的列車，不停天后站，乘客需在下一個車站下車，坐回頭車。車務控制中心正密切留意車務情況，有需要時可能要再作出相關安排。

另外，亦有不少乘客由香港站前往中環站轉車前往柴灣方向，由於人流多，香港站亦要採取措施，分批讓乘客前行。

由於尖沙咀實施人流管制，不少市民改搭天星小輪「過海」。（讀者黃小姐提供）